Google技術突破引發記憶體股票拋售 儘管分析師對此表示懷疑
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
由於 Google(GOOGL-US) 研究人員展示了一項新的壓縮技術，引發市場對需求前景的擔憂，導致電腦記憶體與儲存產品類股股價重挫。不過，這可能僅是暫時的波動，而非長期的威脅。
AI 應用記憶體晶片的關鍵供應商 SK 海力士 (SK Hynix Inc.) 在南韓交易所一度下跌 6.4%；快閃記憶體製造商鎧俠在東京下跌 6.4%。在此之前，美光科技 (MU-US) 與 Sandisk(SNDK-US) 周三 (25 日) 在紐約股市也出現跌幅。
Alphabet 旗下的 Google 表示，其全新的 TurboQuant 技術可以將運行大型語言模型 (LLM) 所需的記憶體量減少至少 6 倍，進而降低人工智慧 (AI) 訓練的整體成本。記憶體是輝達 (NVDA-US) 加速器中不可或缺的一部分，在 AI 浪潮下需求呈現爆發式增長。
然而，看好全球記憶體類股漲勢的多頭人士認為，效率的提升反而會增加需求，而非減少——這是一項被稱為「傑文斯悖論」(Jevons Paradox) 的古老經濟理論。
「傑文斯悖論」由一位英國經濟學家提出，最初是關於煤炭產量的理論，指出生產效率越高，需求反而會隨之增加。去年中國低成本的 DeepSeek AI 模型引發對先進技術需求減少的擔憂時，市場也曾討論過此一概念。
摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 的交易部門在報告中引用了這一 19 世紀的觀點。其分析師表示，投資者可能會藉此消息獲利了結，但短期內對記憶體消耗量並無威脅。
摩根士丹利分析師 Shawn Kim 也在報告中指出，鑑於投資報酬率的提升，TurboQuant 對超大型雲端業者與大型語言模型而言是利多。他表示：「這種壓縮演算法讓 AI 推論速度提升 8 倍，同時減少 6 倍的記憶體使用量。」
近幾個月來，由於 AI 熱潮帶來的巨大需求導致供應短缺，記憶體與儲存產品的價格持續攀升。這帶動了相關股票呈現指數級的成長，例如鎧俠自 8 月底以來已飆升 700%。
儘管 Google 的消息引發了需求縮減的疑慮，但部分分析師反駁了這一觀點，認為事實恰恰相反。Ortus Advisors 分析師 Andrew Jackson 在報告中指出，考量到目前供應極其受限的情況，Google 的技術進展可能對需求「影響微乎其微」。對於鎧俠而言，「在經歷如此巨大的漲幅後，出現一些獲利回吐的賣壓是合情合理的」。
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