鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-26 07:00

AMD與英特爾大漲7%領漲晶片股(圖：Shutterstock)

‌



根據日經亞洲周三報導，英特爾與 AMD 已通知客戶，計劃調升旗下 CPU 產品線價格。英特爾一名發言人表示，最新的價格調整反映「需求持續強勁、零組件與原材料成本上升，以及市場動態變化」。

隨著需求上升，晶片公司定價能力增強，有望推升其財務表現，並帶動股價上揚。

在供應趨緊背景下，兩家公司今年稍早已多次調價，此次再度上調價格。報導指出，晶片交貨時間也同步拉長。

周三的漲勢，進一步延續英特爾今年以來的強勁表現，市場看好其受惠於政府支持政策及相關交易傳聞。截至周三收盤，該股 2026 年以來累計上漲近 20%。