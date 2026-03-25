鉅亨網編譯陳又嘉
《Investopedia》報導，英特爾 (Intel)(INTC-US) 與超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 在一則報導指出兩家公司將調漲晶片價格後，帶動半導體與其他科技股周三 (25 日) 走高。
兩家公司周三雙雙上漲逾 7%，成為標普 500 指數表現最佳個股之一。費城半導體指數上漲 1%，同時 AI 熱門投資標輝達 (Nvidia)(NVDA-US)、邁威爾科技 (Marvell Technology)(MRVL-US) 以及高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 股價也同步走高。
根據日經亞洲周三報導，英特爾與 AMD 已通知客戶，計劃調升旗下 CPU 產品線價格。英特爾一名發言人表示，最新的價格調整反映「需求持續強勁、零組件與原材料成本上升，以及市場動態變化」。
隨著需求上升，晶片公司定價能力增強，有望推升其財務表現，並帶動股價上揚。
在供應趨緊背景下，兩家公司今年稍早已多次調價，此次再度上調價格。報導指出，晶片交貨時間也同步拉長。
周三的漲勢，進一步延續英特爾今年以來的強勁表現，市場看好其受惠於政府支持政策及相關交易傳聞。截至周三收盤，該股 2026 年以來累計上漲近 20%。
另一方面，AMD 股價今年以來仍下跌逾 1%，主要受到市場對其與競爭對手輝達競爭力的疑慮，以及部分投資人對 AI 投資熱潮某些領域持保留態度影響。
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