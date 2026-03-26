鉅亨網編譯許家華 2026-03-26 09:10

臉書母公司 Meta Platforms (META-US) 持續加速向人工智慧轉型，據外媒周三 (25 日) 引述內部流出備忘錄報導，該公司已對旗下 Reality Labs 部門進行大規模重組，將部分組織全面改造為以 AI 為核心的「原生 AI 小組」，並同步調整職稱與團隊架構，涉及約 1000 名員工。此舉被視為 Meta 進一步弱化元宇宙投資、全面押注 AI 的重要訊號。

Reality Labs 長期是 Meta 發展虛擬實境 (VR) 與擴增實境 (AR) 的核心部門，負責包括元宇宙平台及 Quest 頭戴裝置等產品。不過，隨著 AI 技術快速崛起，公司戰略重心明顯轉移。此次重組將原有團隊拆分為更靈活的小型 AI 單位，以提升產品開發速度與跨部門整合能力。

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消息指出，Meta 近期已同步在 Reality Labs 及相關部門展開裁員，最新一波裁減數百人，涵蓋銷售、招募與虛擬實境業務，顯示公司正透過組織瘦身與資源重新配置，加速 AI 布局。整體裁員規模仍低於 1000 人，相較 2025 年底約 7.9 萬名員工，占比有限。

Meta 今年以來多次釋出調整訊號。公司先前已表示將部分資源從元宇宙轉向 AI 與行動應用，並強化 VR 開發者生態系，同時將社交平台 Worlds 重心幾乎全面轉向行動端。市場普遍認為，這代表 Meta 對元宇宙短期商業化前景轉趨保守，轉而優先投入回報更明確的 AI 領域。

在產業競爭方面，Meta 正面臨來自微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US) 以及亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨頭的激烈競爭，各家公司均大舉投資生成式 AI 與雲端運算，帶動 AI 人才爭奪戰白熱化。

Reality Labs 過去數年累計虧損金額龐大，也成為投資人關注焦點。市場分析指出，Meta 透過此次組織重整與裁員，一方面可降低成本壓力，另一方面則可將資金與人才更集中於 AI 核心業務，以提升長期競爭力。