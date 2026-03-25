鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-26 06:50

據半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》週三 (25 日) 報導，伊朗警告中東戰火恐再擴大，可能在紅海戰略要道開闢新戰線「曼德海峽」(el-Mandeb strait)，恐掐斷全球經濟另一咽喉。

伊軍：若領土或島嶼遭襲擊 可能封鎖「曼德海峽」(圖：shutterstock)

伊朗軍方消息人士指出，若遭挑釁，德黑蘭不排除在「曼德海峽」採取行動，並可能與葉門胡塞武裝聯手，進一步升高區域衝突風險。

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該名伊朗官員表示，若敵對勢力對伊朗領土或其島嶼發動地面攻勢，或透過在波斯灣與阿曼海的海上行動對伊朗施壓，伊朗將「出其不意開闢其他戰線」，讓對手付出更高代價。

他強調，曼德海峽作為全球關鍵航運通道之一，伊朗具備「完全可信的威脅能力」。

曼德海峽位於紅海南端，位於東邊的西亞國家葉門，西邊的非洲國家吉布地與厄利垂亞之間，是連接紅海與印度洋的重要門戶，全球大量能源與貨運仰賴該水道通行。一旦該區域受阻，恐對國際能源供應與貿易動脈造成重大衝擊。

報導指出，控制葉門西部沿海的胡塞武裝，長期被視為伊朗在區域內的重要代理勢力。

自近期中東衝突升溫以來，胡塞不僅對以色列發動攻擊，也多次鎖定經過該海域的商船，對全球航運造成干擾。

此外，阿聯酋媒體《Al-Ain News》披露，胡塞武裝近期已在多條戰線展開大規模調動，自 3 月 15 日起於荷台達 (Al Hudeidah)、塔伊茲 (Ta"izz) 與拉赫季 (Lahj) 等沿海區域強化部署，同時向前線增援兵力，顯示其正為可能的進一步衝突預作準備。