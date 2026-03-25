川普15點伊朗方案曝光 國防股短線承壓 但長線仍聚焦美中競爭、軍事轉型

鉅亨網編譯許家華 2026-03-26 07:40

在市場押注伊朗戰事有望降溫之際，美國總統川普提出的 15 點對伊朗方案成為焦點。該方案由巴基斯坦代為轉交，帶動周三 (25 日) 美股走高、油價回落，同時也引發市場對國防類股後市表現的重新評估。

（圖：REUTERS/TPG）

根據方案內容，主要分為三大方向，包括要求伊朗全面放棄核計畫與相關材料、限制其在中東的軍事擴張 (包含停止資助真主黨等組織)，以及提供誘因如減輕制裁與承諾不推動政權更替。伊朗方面則透過國營電視提出反提案，內容包括戰爭賠償與對荷姆茲海峽的主權要求等條件。

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儘管雙方仍存明顯分歧，但市場情緒已出現轉變。國際基準原油價格在周三盤中回落至每桶 98 美元以下，較先前突破 110 美元的高點明顯降溫。同時，標普 500 指數上漲 0.4%，反映投資人對地緣政治風險下降的期待。

國防類股表現則相對分歧。iShares Aerospace & Defense ETF(ITA-US) 上漲 1.7%，但自戰事爆發以來累計仍下跌近 9%。市場一度擔憂，中東戰事若導致支出過度集中，恐壓縮未來整體國防預算成長空間。

不過分析普遍認為，伊朗並非支撐國防股長期投資邏輯的核心因素，真正關鍵在於美中競爭格局。隨著美國軍方加速轉型，低成本、自主化作戰系統成為重點發展方向，形同進入新型態冷戰。

國防新創 Mach Industries 創辦人 Ethan Thornton 指出，未來戰爭中無人系統的重要性正快速提升，戰場上多數能力最終將由此類技術主導。他強調，在與中國競爭的背景下，這種轉型甚至具有「生存性」的重要意義。

與國防科技獨角獸公司 Anduril Industries 類似，Mach 正試圖成為新一代國防主承包商，主打人工智慧驅動、低成本且可大規模生產的軍事技術，目前產品包括自主攻擊無人機與反無人機系統。

傳統軍工體系同樣持續擴張。近期 Honeywell (HON-US)、BAE Systems 與 Lockheed Martin (LMT-US) 宣布與美國國防部簽署新協議，擴大飛彈產能。此外，美國政府亦與 RTX (RTX-US)、L3Harris Technologies (LHX-US) 等企業達成類似合作。

根據分析師估計，僅 Lockheed Martin 等主承包商的飛彈業務，2025 年規模已達約 300 億美元，並預期至 2028 年將維持雙位數成長。

除飛彈外，傳統軍備亦獲得支持。美國國防部近期與新創製造公司 Hadrian 合作，以提升潛艦生產效率。該公司目前擁有 4 座彈性製造設施，並透過結合軟體與人才培訓來提升生產力。

分析指出，美國未來需以「非對稱作戰」方式應對中國，除了提升製造效率，也須避免單純以產量競爭。業界認為，中國在大規模製造上具優勢，美國若僅複製該模式恐難以取勝。