鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-25 19:50

東洋 (4105-TW) 今 (25) 日召開法說會，總經理侯靜蘭指出，今年在微脂體 Lipo-AB、2 種癌症用藥、抗生素藥物，以及疫苗帶動下，預期今年營收有望成長高個位數百分比，看好今年營收再創高。

侯靜蘭表示，Lipo-AB 去年在美國市場銷售穩健成長，目前市占率已達 1/3，且因其具供貨穩定優勢，目標朝市占率 1/2 邁進。他並指出，除持續提升美國市場市占率，也規劃拓展至澳洲、東南亞等海外市場，預估今年可望取得 2 個地區的藥證，屆時可進一步貢獻營收。

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侯靜蘭進一步提到，由於美國市場市占率將持續提升，加上也正在拓展其他地區，已經觀察到產能的需求龐大，因此已在去年於六堵廠新增設備。

癌症用藥方面，侯靜蘭指出，今年有 2 項重磅藥物為主要動能，首先是國產自製的肺癌標靶新藥 Pulmivex，已在今年 1 月取證，將在六堵廠生產；第二則是代理引進的血癌新藥 Xpovio。

針對抗生素藥物 Bobimixym，侯靜蘭說明，去年貢獻約 8000 萬元，成為營運亮點之一，動能可望延續至今年，預估今年可貢獻突破億元。此外，今年也規劃再上市 2 個抗生素產品。

至於疫苗，侯靜蘭提到，東洋代理的流感佐劑疫苗，經衛福部食藥署核准，適應症從 60 歲以上，擴大至 50 歲以上就可以使用，而今年佐劑流感疫苗也獲政府公費採購，預計 4 月開標，看好今年佐劑疫苗銷售將成長。此外，東洋水痘疫苗已在去年領證，預估第二季政府將開始招標，可望於明年開始供貨，進一步豐富東洋疫苗產品線。