鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-25 21:51

2026 台灣國際工具機展 (TMTS) 今 (25) 日盛大開幕，CNC 車床大廠台灣瀧澤科 (6609-TW) 展出走心式車床、立式加工中心及結合自動化系統的車銑複合機，總經理林振詠受訪時談及營運狀況，他表示，將朝擺脫標準機紅海的目標邁進，持續開拓具利基的產業，目前鎖定 AI 伺服器水冷零件、無人機、新能源車等商機，直言「今年營運一定會成長」，上半年接單暢旺，但下半年要觀察地緣政治變化。

面對工具機產業結構轉變，林振詠指出，過去仰賴的燃油車需求持續下滑，台灣廠商若僅守著標準機、泛用機，將面臨極大的生存壓力。瀧澤科目前的策略是「針對特定行業零件進行先進研究」，並成功複製集團內部的成功模式。

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瀧澤科目前成長動能之一來自 AI 伺服器水冷系統，林振詠透露，針對 GB200、GB300 等伺服器內部的水冷接頭零組件，瀧澤科已提供大量設備供應集團內部及外部客戶。他強調，這類零件設計更迭極快，目前已演進至第五代，瀧澤科透過走心式車床與立式加工中心，精準切入高難度的加工需求。

他指出，在東南亞市場 (星馬地區)，瀧澤科主要供應半導體加工所需的耗材及流體零件，這一直是公司的傳統強項，今年在 AI 浪潮疊加下，貢獻度顯著提升。

談及營運展望，林振詠表示，走過去年的營運低谷，今年前三月的表現確實比去年好，全年營收追求成長，並力拚轉虧為盈。

大陸市場方面，受惠於新能源車傳動與底盤配件需求，大陸廠訂單能見度已看到下半年 (大約 8 月)，目前處於滿單狀態。台灣廠接單也優於去年，但林振詠坦言，受匯率及地緣政治因素干擾，歐美客戶觀望氣氛濃厚，訂單能見度目前多集中在上半年，下半年仍需觀察全球局勢演變。

針對市場高度討論的「人形機器人」，林振詠認為應更務實的看待，他直言，目前多數機器人訂單仍處於試樣階段，機構件設計尚在研究中，距離實際量產還有很長一段路要走。而瀧澤科已投入先期研究，希望開發對應的產品以迎接下一波機會。

他也提到台灣廠商在軍工產業面臨的無形限制，儘管全球軍工需求高漲，但礙於地緣政治的敏感性，多數台廠難以公開宣稱切入此領域，這也促使瀧澤科更專注於無人機零件加工等利基市場，透過車銑複合機提供整體解決方案。

本次 TMTS 展會中，瀧澤科展現企圖心，不再僅僅只是銷售單機，而是希望轉型為「整體解決方案」的提供者。林振詠強調，「我們必須針對利基產業研究工件能做多快、多好，這才是台灣工具機業的未來。」