鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-25 17:45

LED 廠弘凱 (5244-TW) 今 (25) 日召開法人說明會，總經理曾智宏揭露弘凱表示，在車用以及感測產品退出低毛利路線，並切入高附加價值領域，且機器人技術已與美國客戶展開合作、1.6T 交換器產品將於第三季推出，對今年下半年的營運發展抱持高度樂觀態度。

在高階車用技術推進上，採用全碳化矽 SiC 封裝的車用積體電路 IC 產品 EVO 已陸續出貨給歐系大廠，並順利取得中國客戶承認；此外公司將燈光控制架構擴展至美系客戶的機器人模型，搭配智慧發光二極體 Smart LED 的相關元件已完成首次小規模出貨。

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針對市場高度矚目的光學輸出入 Optical IO 與矽光子技術，弘凱正利用高階無塵室資源規劃近光源式的神經處理單元 NPU 模組。目前研發團隊已鎖定 1.6T 的高速傳輸規格，並與美國 ASIC 設計商展開深度合作，最快在今年第三季就能推出初步技術樣品，期盼透過與歐美領導廠商合作來創造封裝層面的附加價值。

曾智宏表示，弘凱已策略性淡出競爭激烈的透明顯示螢幕市場，使營收結構出現顯著轉變，截至去年底車用領域營收占比已攀升至 45.9%，而智慧感測則占 51.9%，未來不可見光感測器領域預期將從個位數強勢成長至雙位數占比。

曾智宏提到，為突破產能瓶頸耗資重金打造的南通新廠已於去年底正式完工，廠內建置千級與萬級無塵車間及官方認證實驗室，解決過去深圳廠的空間受限問題，目前更吸引多家重量級客戶進行驗廠且預計多數關鍵客戶將在今年第二季前完成認證作業。