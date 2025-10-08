東洋10月引進血癌口服抑制劑新藥 強化產品布局
鉅亨網記者劉玟妤 台北
東洋 (4105-TW)10 月獲國際大廠授權，取得全球第一個全新機制的口服「選擇性核輸出蛋白」抑制劑 Selinexor，使東洋在血液腫瘤領域建構完整產品布局，也為醫病提供新興治療選擇。
東洋指出，多發性骨髓瘤好發在 60 至 70 歲的年長族群，根據臨床資料顯示，台灣每年新增約 700 至 800 位的病患，已是銀髮族常見的血液腫瘤之一。
東洋在既有血液癌症藥物產品線的基礎上，引進已在歐美等先進國家核准使用的口服抑制劑新藥 Selinexor。自今年 10 月起，經醫師評估並符合診斷的患者，可透過健保給付使用口服抑制劑新藥 Selinexor。
總經理侯靜蘭表示，Selinexor 是近年血液腫瘤領域的新型藥物，獲多個國際專業腫瘤學會納入診療指南，已在全球 50 個市場核准上市，在台灣也通過食藥署核准用於多發性骨髓瘤、瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤等適應症。引進 Selinexor 後，可嘉惠每年超過百位的「復發或難治性多發性骨髓瘤患者」。
侯靜蘭指出，東洋在血液癌症領域長期以免疫調節劑藥物為基礎，布局包含多發性骨髓瘤前線治療的主要用藥如 Thalidomide、Lenalidomide。近年更拓展產品組合，導入新機轉的單株抗體藥物 Tafasitamab 以及此次的「口服抑制劑新藥 Selinexor」，除提升臨床併用的治療彈性，也藉由策略性的產品組合，強化台灣東洋在血液癌症領域多線布局的市場優勢。
