鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-08 10:28

東洋10月引進血癌口服抑制劑新藥，強化產品布局。(圖：shutterstock)

東洋指出，多發性骨髓瘤好發在 60 至 70 歲的年長族群，根據臨床資料顯示，台灣每年新增約 700 至 800 位的病患，已是銀髮族常見的血液腫瘤之一。

東洋在既有血液癌症藥物產品線的基礎上，引進已在歐美等先進國家核准使用的口服抑制劑新藥 Selinexor。自今年 10 月起，經醫師評估並符合診斷的患者，可透過健保給付使用口服抑制劑新藥 Selinexor。

總經理侯靜蘭表示，Selinexor 是近年血液腫瘤領域的新型藥物，獲多個國際專業腫瘤學會納入診療指南，已在全球 50 個市場核准上市，在台灣也通過食藥署核准用於多發性骨髓瘤、瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤等適應症。引進 Selinexor 後，可嘉惠每年超過百位的「復發或難治性多發性骨髓瘤患者」。