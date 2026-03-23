東洋：佐劑流感疫苗新增擴大至50歲以上族群 營運再添動能
鉅亨網記者劉玟妤 台北
東洋 (4105-TW) 今 (23) 日指出，自國際疫苗廠 CSL Seqirus 代理的「佐劑流感疫苗」，經衛福部食藥署核准，適應症由 65 歲以上，新增擴大至 50 歲以上族群，可望擴大東洋流感疫苗基礎，為營運再添成長動能。
東洋表示，觀察國際高齡社會的美國、英國、澳洲、加拿大，以及超高齡社會國家如德國、希臘、義大利、西班牙、奧地利等國，已將加強型流感疫苗納入公費或明確建議熟齡與高齡族群優先使用，凸顯先進國家熟齡族群接種佐劑流感疫苗逐漸成為趨勢。
總經理侯靜蘭表示，東洋於 2023 年引進「佐劑流感疫苗」並取得 65 歲以上成人使用的適應症，同步提供國際最新臨床與實證資料供食藥署審查，順利在 2026 年將英國生產的「佐劑流感疫苗」適應症下修擴大至 50 歲以上族群。
侯靜蘭強調，此舉不僅協助台灣接軌國際標準、落實分齡接種的全球趨勢，也回應台灣人口結構的快速變遷，除了希望降低熟齡族群重症風險，也盼提供更多元的流感疫苗新選擇。
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