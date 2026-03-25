鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-25 16:15

當前中東局勢持續動盪，國際社會正全力斡旋以平息美國與伊朗之間的衝突。根據《華爾街日報》報導，由土耳其、埃及與巴基斯坦組成的調解小組，正積極促成美伊官員在未來 48 小時內，即周四 (26 日) 前舉行會談。儘管巴基斯坦提出的和平倡議獲得了美國總統川普在社群媒體上的放大關注，但雙方立場依舊存在巨大分歧。

IRGC 掌權並開出嚴苛條件

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知情人士指出，在遭受重創的伊朗政權內部，伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 已進一步鞏固權力，並為重新談判停火協議設定了極高的門檻。

德黑蘭方面的要求包括：關閉所有在海灣地區的美軍基地、要求美國針對襲擊行為支付賠償金，以及建立霍爾木茲海峽的新秩序，允許伊朗像埃及對蘇伊士運河那樣向過往船隻收取費用。

此外，伊朗還要求獲得不會再次爆發戰爭的保證，並要求以色列停止打擊與其結盟的黎巴嫩真主黨。在軍事與經濟制裁方面，伊朗堅持必須解除所有制裁，且拒絕就限制其飛彈計畫進行任何談判。

美國官員對此重申，這些要求「荒唐且不切實際」，並直言現在達成協議的難度甚至高於戰爭爆發之前。

外交互信危機：拒絕美方特定代表

在外交管道方面，伊朗拒絕與川普特使威特科夫 (Steve Witkoff) 及女婿庫什納 (Jared Kushner) 會晤，指責兩人在先前的日內瓦間接談判後，美方隨即發動軍事打擊，屬於「背信棄義」。德黑蘭方面表示，更傾向與美國副總統范斯 (JD Vance) 進行高級別對話。

目前，美國已向伊朗轉交一份包含 15 個要點的和平計畫，正等待對方的回應。

區域壓力與軍事部署

與此同時，海灣地區的緊張局勢持續升級。沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國領導人正遊說川普政府，主張應持續作戰直到伊朗被削弱至不再構成威脅為止。五角大廈也計畫向中東增派 82 空降師約 3,000 名士兵以支援行動，儘管目前尚未決定是否正式派兵進入伊朗境內。

受戰爭影響，科威特國際機場等地已遭到無人機與飛彈襲擊。然而，經濟數據顯示全球油價有所回落，布蘭特原油價格跌至約每桶 98 美元。