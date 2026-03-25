鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-25 10:54

台灣經濟研究院今 (25) 日發布 2 月營業氣候測驗點調查，製造業和服務業分別結束連續 7 個月、連續 4 個月的上升走勢，轉為回落，營建業則呈現連 2 個月下跌態勢，不過，調查尚未反映中東戰爭，台經院景氣預測中心主任孫明德說，廠商最新看法多為「中東戰爭應該打不了太久」，使目前的未來半年展望調查仍偏樂觀。

台經院指出，2 月製造業營業氣候測驗點為 96.41 點，月減 2.10 點，服務業為 94.55 點，月減 0.87 點，營建業下降 4.11 點至 95.81 點。

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對於近期全球關注的中東戰爭，台經院分析，伊朗衝突和能源市場干擾已是影響全球經濟前景的關鍵變數，包括衝突持續時間、能源供應是否持續受阻，以及能源價格是否持續處於高檔，均將影響通膨、實質所得、金融情勢、全球經濟成長、主要國家央行政策路徑等。

不過，雖中東戰事發展仍具高度不確定性，但受惠於 AI 需求維持擴張趨勢，令半導體業和電力機械業對未來半年景氣展望仍偏樂觀。

孫明德也提到，廠商看法多為中東戰爭「應該打不了太久」，使目前的未來半年展望調查依然樂觀。

據調查，製造業廠商認為當 (2) 月景氣為「好」比率為 9.7%，月減 15.4 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率為 41.0%，月增 16.6 個百分點，反映 2 月工作天數較少的季節性因素；而對未來半年景氣看法，看好廠商增加 13.8 個百分點至 39.6%，看壞比率僅增加 1.0 個百分點至 17.5%。