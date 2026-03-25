鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-25 14:40

瑞銀集團 (UBS AG) 建議，在油價飆升後尋求買賣亞洲股票的投資者，應力求在交易日的前幾分鐘執行訂單，隨後則應避開市場。

瑞銀：若中東衝突引發油價飆升 投資人應集中於亞股開盤前幾分鐘交易(圖:shutterstock)

這是瑞銀集團一項研究得出的結論，研究分析了 3 月第一周 6 個區域性股票市場的表現，當時伊朗戰爭的爆發正波及整個金融市場。根據瑞銀電子交易部門的分析，成交量高度集中在交易開始之初，隨後執行品質便有所惡化。

‌



瑞銀在報告中指出：「波動性壓倒性地集中在開盤階段，且日間成交量曲線在開盤後，通常會回歸歷史平均水準。沒有任何市場在開盤後，表現出持續的日間成交量擴張。」

這項研究深入探討了自 2 月 28 日中東衝突開始以來，亞洲股票交易發生的轉變。市場走向不僅日益依賴頭條新聞，波動幅度也變得異常巨大，且股市走勢出現日間反轉的次數也在增加。

瑞銀發現，交易集中在開盤的情況在南韓最為明顯，南韓綜合股價 200 指數 (Kospi 200) 的開盤成交量激增至 6 個月平均值的 2.2 倍。隨後交易量大幅下降，儘管午休前後仍有一些間歇性的波動。

因此，投資者應嘗試將交易限制在最初的 5 分鐘內，並避免任何重新進場或在中午進行布局。

同樣地，投資者應尋求在交易開始後的前 10 到 15 分鐘內交易日本日經 225 指數成分股，澳洲基準指數則應在最初的 15 到 25 分鐘內交易。

報告指出，對於中國股票，開盤前後的 9:25 到 9:40 是一個關鍵窗口。

瑞銀報告提到，儘管近期有關於可能進行和談的報導，但在真正達成解決方案之前，市場可能仍會保持波動。