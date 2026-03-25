鉅亨網新聞中心 2026-03-25 17:50

隨著伊朗方面否認，美國總統川普聲稱正與伊朗協商結束衝突一說，美國似乎已開始部署兵力，準備一項更具風險的替代方案，動用軍事力量強行開通荷姆茲海峽，確保全球能源運輸。然而，專家普遍認為，此任務極為艱難。

根據《經濟學人》報導，兩支美國海軍陸戰隊兩棲部隊正向波斯灣集結，另有精銳空降部隊可能隨後抵達。

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自衝突升級以來，伊朗持續威脅荷姆茲海峽，使全球約兩成石油與天然氣運輸面臨中斷風險。

報導指出，已有 19 艘商船在波斯灣及周邊海域遭襲，導致航運幾近停擺，並引發大宗商品與金融市場劇烈波動。

「三階段」開放荷姆茲海峽

《經濟學人》分析認為，五角大廈似乎制定了一項分三階段開放荷姆茲海峽的行動，包括：

偵測並打擊威脅航運的伊朗軍事資產，包括快艇、飛彈、無人機與水雷，搜尋行動主要依靠飛機，但可能很快就會增派地面部隊；

清除海域水雷；

在威脅降低後，由美國海軍護送油輪通過海峽。

然而，每一階段都可能耗時數週，且對美軍構成重大風險。

報導指出，伊朗具備多層次攻擊能力，包括空中發射飛彈與無人機、快艇蜂群戰術，以及潛伏水雷。此外，其武器與部隊分散於綿長海岸線的洞穴與地下設施中，增加偵測與打擊難度。

儘管美軍近期已加強空襲力度，但華盛頓智庫哈德遜研究所的專家表示：「美國現在正在做的，就是猛烈轟炸每一個可能藏有這些武器系統的洞穴、建築物和車庫。但要真正消除所有潛在威脅，並非易事。」

最高軍事指揮官凱恩透露，美方使用重型炸彈摧毀地下飛彈設施，並出動 A-10 攻擊機打擊伊朗快艇。美軍則稱已擊傷或擊沉超過 120 艘艦艇與 44 艘布雷船。

島嶼部署與特種部隊行動的風險

《經濟學人》指出，一種漸漸被認可的做法是，將特種部隊或海軍陸戰隊部署到周邊島嶼，以便偵察並摧毀隱藏在崎嶇地形中的目標。

軍方官員指出，可能的行動包括奪取伊朗的主要石油出口港口哈爾克島，或者控制位於海峽內、由伊朗實際掌控但阿拉伯聯合大公國也聲稱擁有主權的三個島嶼。

戰略與國際研究中心的專家表示，這些部隊除了掃除威脅之外，還能設置短程防空系統，為航運提供保護。

然而，報導指出，部署部隊風險極高。這些部隊將暴露在伊朗的火砲與無人機攻擊範圍內，補給也可能迫使更多飛機與軍艦進入危險區域。

此外，實際成效仍不明朗，因為伊朗的「沙赫德 - 136」無人機航程超過 1500 公里，幾乎可從國內任何地點打擊荷姆茲海峽或波斯灣目標。

水雷與護航挑戰

分析指出，水雷清除同樣危險重重。各方對伊朗是否布雷尚存爭議，但航運公司自然不願冒險。

據估算，戰前伊朗儲存了約 6000 枚不同類型水雷，包括一旦船舶接觸即引爆的浮式水雷，以及更高端的海底感應水雷，可依船隻的磁性或聲學特徵觸發。

儘管美軍已擊沉不少布雷船，但民用船隻或漁船也可能被用作布雷平台。退役海軍上將詹姆斯 · 福戈指出：「任何船都可能成為布雷工具。」

《經濟學人》強調，美軍長期忽略水雷戰能力。今年一月，美軍在關鍵時機拆除了駐區最後一批「復仇者」級掃雷艦。取而代之的三艘「濱海戰鬥艦」雖配備掃雷裝置，但其中兩艘仍不在海灣，須自亞洲調派。

抵達後，這些艦艇可搭載空中偵測直升機及水下無人機進行掃雷，但系統尚未實戰驗證，測試中亦出現多項技術問題。

專家估計，清理海域可能需一至三週，而官員最終可能不得不在威脅尚未完全排除的情況下，冒險展開護航。

狹窄海峽護航的高風險挑戰

根據《經濟學人》，護送油輪通過荷姆茲海峽是行動中最複雜且危險的階段，可能持續相當長時間。護航任務需要大量無人機、武裝直升機和戰機巡航空中，並配合空中預警與控制飛機監測來襲導彈與無人機。

海軍艦艇將使用短程火炮或電子戰系統干擾來襲無人機，並以高價且稀少的攔截導彈攔截導彈。專家估算，每兩艘油輪需至少一艘驅逐艦護航，才能維持安全距離。

目前美軍在該地區部署 14 艘驅逐艦，但其中 6 艘忙於保護航空母艦。調派額外驅逐艦需數週時間，也將分散美軍在全球其他地區（如亞洲）的兵力。

分析指出，盟友雖可能提供支援，但大多數不願在戰事仍持續的情況下派艦。無論由誰執行，護航行動耗資龐大，並可能消耗美國及盟友本已有限的反導彈藥庫。

荷姆茲海峽的地理環境進一步增加挑戰。最窄處僅約 50 公里，兩側群山環抱，美軍艦艇探測與攔截來襲導彈和無人機的時間極短。

此外，強勁水流也增加機動難度，艦隊需緊密協調保持隊形，而前提是有商船願意冒險通行。

福戈指出，美軍近年在與葉門胡塞武裝（伊朗盟友）作戰中累積經驗，但伊朗武器更精良，且因生存而戰，決心更堅定。