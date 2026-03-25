華為全球HEVC專利圍剿戰！從歐洲到南美 向迪士尼、Meta索賠數十億美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-25 15:10

歐洲統一專利法院 (UPC) 的案件登記系統本月迎來最新動態，華為技術有限公司作為原告，將華特迪士尼集團旗下 12 家公司和 Meta 旗下九個法律實體一同訴至法庭，涉案技術聚焦於高效視頻編碼標準 HEVC/H.265 。

華為全球專利圍剿戰！從歐洲到南美 向迪士尼、Meta索賠數十億美元(圖:shutterstock)

華為幾乎同時在多地法院拉開戰線，從曼海姆到慕尼黑，從杜塞爾多夫到巴西里約熱內盧，這並非一時興起的維權，更像是籌謀已久的全面出擊。

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HEVC 全名為 High Efficiency Video Coding，標準代號 H.265，能將視訊檔案壓縮​​得更小、傳輸更快且畫質不減。

與上一代標準 H.264 相比，HEVC 能以約一半頻寬實現相同畫質。在全球網路流量中視訊佔比超過 80% 的當下，掌握該技術核心專利，就等於掌控了視訊產業的命脈，這也導致圍繞 HEVC 的專利爭奪異常激烈。

HEVC 由國際標準化組織制定，實現該標準需用到大量標準必要專利 (SEP)，全球逾萬件相關專利分散在數十家企業與研究機構手中，而華為是該領域的重要參與者。

華為在 HEVC 標準制定時提交了許多核心技術提案，累積了龐大的專利組合，涵蓋視訊編解碼多個關鍵步驟，想合規使用 HEVC 很難繞開華為。

專家指出，華為此次選擇的訴訟地點經過深思熟慮。主陣地設在 UPC 曼海姆地方分庭，同時在 UPC 慕尼黑地方分庭、德國慕尼黑第一地區法院以及巴西里約熱內盧州法院提起訴訟。

UPC 於 2023 年 6 月成立，優點在於一紙判決能在所有成員國同時生效，能將原本需在多國分別起訴的繁瑣流程簡化，大幅提升效率，增強談判底氣。

曼海姆分庭主審法官 Peter Tochtermann 教授在標準必要專利領域聲名遠揚，辦案又快又專業，且在過往案件中展現出對專利權人友好的姿態，如在 InterDigital 訴亞馬遜案中拒絕被告藉域外管轄權攪局的企圖。

專家認為，慕尼黑分庭雖是 SEP 案件熱門法院，但新設第二審判庭導致法官分配不確定，而華為在傳統德國法院起訴是為留後路，以防 UPC 出現程序問題。

巴西里約熱內盧法院第六商事法庭受理華為用巴西專利告 Meta 的案子，巴西是拉美最大網路市場，Facebook 和 Instagram 當地用戶眾多，且巴西法院在相關專利領域影響力漸強，華為此舉意在讓被告全球承壓，促使其走向談判桌。

華為選擇的涉案專利也頗具考量。告迪士尼用的核心專利 EP 3 211 897 保護「變換係數的編解碼方法和裝置」，涉及視頻壓縮與解碼；告 Meta 的專利 EP 3 471 419 涉及「視頻壓縮中的漸進式時間層訪問圖像」，關乎視頻流隨機訪問與快速切換，兩件專利專利版關鍵位置。

華為此次大規模出手有其背景原因。先前受美國制裁，華為終端業務和晶片供應鏈受限，但 20 多年來累積的專利家底成為重要資產。過去專利多用於「互換」，如今華為要讓專利產生直接收益，其專利許可收入已達每年數十億美元規模，視頻編碼方向專利更是含金量高。

同時，華為在 UPC 中的身份發生變化，從最初常以被告身份出現，到 2025 年開始頻繁作為原告，此前告 Roku 和傳音控股都以對方加入專利池、簽許可協議告終，此次對迪士尼和 Meta 出手極有可能也走上這一路徑。

律師團隊方面，華為告迪士尼選用 Arnold Ruess 律所，其合夥人 Bernhard Arnold 在串流專利訴訟經驗豐富；告 Meta 則沿用老搭檔高偉紳 (Clifford Chance) 的 Tobias Hessel 團隊。

被告也派出強大律師陣容，迪士尼請杜塞爾多夫的智慧財產權老牌精品所 Rospatt，Meta 請 Hogan Lovells。

從過往案例推斷，這些案件有很高機率不會走到終審判決，標準必要專利訴訟大多以雙方簽授權協議收場。

此前，迪士尼曾在 InterDigital 平行訴訟中栽過跟頭，德國和巴西法院曾對其發出禁令，削減 Disney + 部分功能，這使其面對華為訴訟時，加入專利池一攬子解決或許更划算。Meta 也因視訊功能是其核心賣點，為避免在歐洲被禁，也會傾向簽約。

華為此一操作意義深遠。十年前，中國科技企業在國際專利糾紛中多處於被動防守，如今華為等企業憑藉在通訊、視訊編碼等領域的研發投入，專利數量與品質達到新高度，攻守之勢轉變。