鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-25 12:57

根據巴克萊銀行周二 (24 日) 出具的最新研究報告，中東局勢升級引發的能源價格衝擊短期內雖提振美元，但美元相對於利率差異基準的持續滯後，顯示約 5% 的「美元風險溢價」已根深蒂固。一旦未來中東局勢緩和、能源價格回落，美元將面臨不可避免的短期疲軟。

報告指出，中東衝突爆發後，美元雖展現出能源獨立、技術領先和經濟韌性等傳統優勢，而油價每漲 10%，美元兌歐元、英鎊等主要貨幣約升值 0.5%-1%，但其表現仍大幅落後於利率差異等傳統基準。

‌



以歐元兌美元 (USDEUR) 為例，以 10 年期實質利差衡量的公允價值約為 1.1，實質匯率卻圍繞 1.15 波動，背離核心源於持續超過 1 年的「美元溢價」，該溢價徘徊在 1 個標準差臨界值附近，遠超歷史常態。

巴克萊透過迴歸模型量化「美元溢價」，即歐元兌美元實質匯率水準以及基於 10 年實際利率差、相對股票表現等因素計算的「公允價值」之間的差額。

該投航認為，支撐「美元溢價」的核心因素正發生結構性轉變；美國經濟政策不確定性飆升，使溢價與本土政策風險呈正相關；科技類股估值波動也從以往的「利好美元」轉為潛在拖累，市場對 AI 顛覆的擔憂削弱了美元吸引力。