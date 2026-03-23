台股今 (23) 日開盤即跳空補跌，盤面一片綠油油，最低下探至 32461 點，跌點高達 1082 點，一舉摜破十日線與 3 萬 3 千點大關，回測季線支撐，預計今日成交量約 8100 億元，較上周五明顯收斂。