鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (23) 日開盤即跳空補跌，盤面一片綠油油，最低下探至 32461 點，跌點高達 1082 點，一舉摜破十日線與 3 萬 3 千點大關，回測季線支撐，預計今日成交量約 8100 億元，較上周五明顯收斂。
權值股普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌 2%，一度跌破 1800 元，持續徘徊在月線之下，台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 及日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 跌幅皆有 3% 至 5%，賣壓相當沉重。
金控股同樣難逃空襲，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW) 跌幅至少 2%，其他如台新新光金 (2887-TW)、元大金 (2885-TW)、兆豐金 (2886-TW) 都有 1% 至 2% 的跌幅。
今日盤面聚焦半導體設備，萬潤 (6187-TW)、弘塑 (3131-TW)、辛耘 (3583-TW) 都在開低後，隨即翻紅上漲，無塵室業者如矽科宏晟 (6725-TW) 更職工漲停板，朋億 *(6613-TW)、聖暉 *(5536-TW) 與銳澤 (7703-TW) 也都在盤面上表態。
不過，記憶體族群再度成為賣壓中心，宜鼎 (5289-TW)、宇瞻 (8271-TW) 雙雙亮燈跌停，威剛 (3260-TW)、華東 (8110-TW)、創見 (2451-TW)、南茂 (8150-TW) 等跌幅都至少半根，族群賣壓相當沉重。
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