鉅亨網記者陳于晴 台中 2026-03-25 11:42

「TMTS 2026 台灣國際工具機展」今 (25) 日於台中國際會展中心登場，工具機暨零組件公會理事長陳紳騰表示，台中是全球最具競爭力的工具機產業聚落，擁有最完整的供應鏈體系，雖近年來全球政經局勢快速變化帶來許多嚴竣挑戰，期盼台灣工具機業者可以「團結、轉型、再出發」。今年 TMTS 2026 回歸台中，正能發揮「前店後廠」的獨特優勢，讓國際買主在展館看完最新技術後，能在 30 分鐘車程內直達工廠實地考察生產線，可望大幅提升訂單轉化率。

陳紳騰致詞時指出，今年展覽規模再創新高，逾 400 家廠商參展、超過 1800 個攤位，預估吸引逾 7 萬名國內外專業人士參觀。本次展覽重返台中舉辦，不僅回到工具機產業最重要的聚落基地，也是台中國際會展中心啟用後的首場大型國際專業展覽，象徵台灣製造再次站上全球舞台的重要起點。

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本 屆 展 覽 以 「 AI 賦 能 . 智 造 永 續」為核心精神，深刻回應全球製造業數位化與低碳化的轉型浪潮。台灣工具機產業正加速由傳統設備供應商，蛻變為以客戶需求為核心的「解決方案平台」；透過 AI 應用、數位雙生與能源管理系統的導入，實現從單機智能到跨製程、跨供應鏈的全面整合。

陳紳騰提及，台灣工具機產業正面臨全球供應鏈重組、地緣政治風險與成本競爭等挑戰，產業必須加速轉型升級，強化差異化與高值化能力。未來將持續推動數位與綠色轉型，深化供應鏈合作，並期待政府在政策與資源上持續支持，協助業者拓展國際市場。

為具體呈現轉型實力，陳紳騰表示，本屆展覽特別規劃六大沉浸式體驗，展現產業在數位轉型 (DX) 與綠色轉型 (GX) 上的最新成果。包括 AI 應用與數位孿生展示、AI 賦能與節能標章導覽，以及聚焦半導體、航太、AI 機器人等領域的國際論壇，強化產業跨擴大展覽國際能見度。

整體而言，本屆 TMTS 不僅呈現單一技術突破, 更強調產業生態系整合，從設備、系統到應用端全面串聯，並聚焦半導體、航太、醫療與電動車等關鍵產業, 展現台灣由製造走向解決方案輸出的轉型實力。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

生態系展出為本次展出亮點之一，東台集團與永進機械為首，帶領多家供應商共同展出整合上下游供應鏈的雙軸轉型方案；而超精密加工製造聯盟 (SPEMA)、友嘉集團 (友嘉、台灣麗偉、眾程科技)、上銀集團 (上銀科技、大銀微系統、邁萃斯)、程泰集團 (程泰機械、亞崴機電) 等以生態系概念展出多項智慧化與綠色節能技術應用。