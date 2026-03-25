鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-25 15:00

中東局勢周三 (25 日) 進入新一輪的劇烈動盪，儘管美國總統川普宣稱美方正與伊朗「對的人」進行談判以期結束戰爭，但伊朗軍方隨即發表嚴厲聲明予以駁斥，稱美方此舉根本是「自言自語」。與此同時，以色列與伊朗之間的相互空襲行動並未停歇，持續對全球能源市場與金融體系造成嚴重衝擊。

伊朗強硬拒絕「15 點計畫」

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據《路透》報導，美國雖宣稱已向德黑蘭提交了一份旨在結束衝突的「15 點計畫」，其中包括要求伊朗拆除其核計畫、停止支持黎巴嫩真主黨等代理人組織，以及重新開放至關重要的荷姆茲海峽。然而，由強硬派革命衛隊主導的伊朗聯合武裝部隊對此表現出極度蔑視。

伊朗軍方發言人 Ebrahim Zolfaqari 在國營電視台嘲諷道：「難道你的內心鬥爭已經到了要 (川普) 與自己談判的地步了嗎？」他強調伊朗絕不會與川普達成任何協議。伊朗領導層指出，由於美方在過去兩年的高層談判期間曾兩次發動攻擊，雙方已不存在談判的誠信基礎。

空襲範圍擴大 美軍大舉增兵

戰事進入第四周，雙方的軍事行動愈發猛烈。以色列國防軍 (IDF) 證實對德黑蘭境內的基礎設施發動了大規模空襲，但伊朗媒體指稱攻擊擊中了住宅區，搜救人員仍在廢墟中搜尋生還者。

做為報復，伊朗革命衛隊向以色列境內的特拉維夫、基雅特什莫納 (Kiryat Shmona)，以及位於科威特、約旦和巴林的美軍基地發動了新一波襲擊。科威特與沙烏地阿拉伯均表示擊退了來源不明的無人機攻擊，其中一波攻擊導致科威特國際機場的油槽起火。

在局勢僵持不下的情況下，美國五角大廈正計畫增派第 82 空降師的數千名精銳士兵前往中東，這將使當地美軍總數超過 5 萬人，進一步加深了外界對衝突長期化的擔憂。

全球能源危機與外交斡旋

自美軍於 2 月啟動「史詩憤怒行動」(Operation Epic Fury) 以來，伊朗實質封鎖了支撐全球五分之一油氣運輸的荷姆茲海峽，引發了歷史上最嚴重的能源供應衝擊，導致全球燃油價格飆升與通膨危機。