鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-25 12:20

Kpler 分析師指出，伊朗似乎正針對全球能源命脈荷姆茲海峽採取新的「精準調控策略」（calibrated strategy），只允許特定船舶通過，而全球石油市場可能低估此舉帶來的供應短缺風險。

每日千萬桶原油缺席！伊朗採「選擇性放行」策略 專家：市場低估斷供風險 (圖:Shutterstock)

Kpler 旗下的 MarineTraffic 周二 (24 日) 在 X 平台發布衛星監控圖指出，伊朗正透過「選擇性通行」，藉此進行「戰略示警」，而非全面封鎖全球原油供應。數據顯示，自周一起僅有九艘船隻成功橫跨該海峽。

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Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 表示，目前伊朗的油輪仍持續穿梭其間，以及極少數獲伊朗許可的船隻得以通行。

每日 1600 萬桶原油「排除在外」

根據市場傳聞，伊朗已經開始向通行船隻索取高達 200 萬美元的規費，不過 Kpler 表示，還無法證實此項收費。

根據 HormuzTracker 監測看板顯示的內容，波斯灣內目前仍有約 2500 艘船隻滯留，另有 400 艘在海峽外等候。

Smith 警告，隨著衝突時間拉長，荷姆茲海峽基本上仍是封鎖狀態，意味著市場恐怕仍低估了即將到來的供應短缺與燃料價格飆升。

摩根大通策略師指出，在運輸幾乎癱瘓的情況下，目前每日約有 1600 萬桶原油「實質上被排除在」全球市場之外。到了 4 月，在透過替代路徑和戰略儲油釋出的情況下，這個缺口可能縮小至每日約 1000 萬桶。

油價劇烈波動 兩大指標月漲 38% 以上

受供給疑慮影響，美國基準的西德州原油 (WTI)5 月期貨周二上漲 4.8%，收於每桶 92.35 美元。儘管隨後傳出以色列正研擬 30 天停火計畫，使電子盤報價稍有回吐，但 WTI 本月以來已累計上漲近 38%，布蘭特原油 (Brent) 漲幅更達 44%。

在美國國內，汽油價格過去一周以來累計上漲近 7%。