鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-25 09:34

泰國外交部長西哈薩 · 蓬集格周二（24 日）確認，經過與伊朗和阿曼協商，一艘停泊在波斯灣多日的泰國油輪已順利通過荷姆茲海峽。

一艘泰國油輪通過荷姆茲海峽，釋「非敵對船隻」有限放行信號。（圖：Gemini生成）

據《曼谷郵報》報導，泰國上市公司曼差石油（Bangchak）隨後發布公告，稱一艘自中東轉載該公司貨物的原油油輪近日安全通過荷姆茲海峽。目前這艘油輪正在穿越印度洋，預定 4 月上旬向泰國交付原油。自 3 月 11 日起這艘油輪一直停泊在波斯灣。

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伊朗駐泰國大使館也發表聲明，稱此次通行是伊朗、泰國與阿曼密切合作的結果。

最新進展發生之際，荷姆茲海峽的通行新範式也在逐步形成。據海事新聞分析機構 Lloyd"s List 上周披露，伊朗當局正在建立一條檢查和放行船隻的「安全走廊」，這條航線將穿越伊朗拉拉克島的領海，伊斯蘭革命衛隊海軍和港務當局利用該島對船舶進行目視確認。

伊朗據傳在本周向國際海事組織成員國發出的信函中表示，「非敵對船隻」可在「與伊朗當局協調」的情況下通過荷姆茲海峽。