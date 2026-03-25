鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-25 10:10

美媒最新報導指出，美國向伊朗轉交一份包含 15 個要點、旨在結束衝突的計畫，以色列媒體同時也爆料稱美國有意停火一個月來與伊朗討論此計劃，這讓以色列擔心美國正急於和伊朗達成框架協議，並做出「重大讓步」。

《紐約時報》周二 (24 日) 引述知情官員消息報導，15 點計畫由巴基斯坦轉交給伊朗，目前伊朗是否接受並以此為基礎談判、以國是否認可內容均不清楚。

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巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾是美伊關鍵聯絡人，埃及和土耳其鼓勵伊朗進行建設性對話。

同日，以色列第 12 頻道電視台也引述 3 位消息人士報導，美國想與伊朗停火一個月討論 15 點計畫，以色列總理尼坦雅胡擔心美國簽署的協議無法實現以色列目標、對伊朗讓步且限制以色列軍事行動自由。

美、巴、埃、土調解小組正討論周四 (26 日) 與伊朗舉行高級別談判的可能性，等待伊朗回應。

白宮新聞秘書萊維特周二則稱外交努力在進行，美軍對伊朗軍事行動仍「全速推進」。

美國總統川普周一 (23 日) 表示，美伊有對話且形成協議要點，但伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫當日發文否認與美國談判，稱散佈「假新聞」是為操縱市場讓美以脫困。