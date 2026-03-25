iPhone可望在2026年擴大市占 蘋果逆勢受惠整體市場下滑
鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，根據摩根士丹利 (Morgan Stanley)AlphaWise 智慧型手機調查，全球智慧型手機市場預計在 2026 年受到衝擊，但蘋果(AAPL-US) 可望從中受益。
全球智慧型手機出貨量預計將在 2026 年年減 13%，並於 2027 年小幅回升至年增 3%，分別約為 11 億支與 11.4 億支。
摩根士丹利先前預估，2026 年與 2027 年出貨量分別為 13 億與 13.1 億支。
該調查針對美國與中國 18 歲以上約 2,000 名受訪者，以及英國與德國約 1,500 名受訪者進行。結果顯示，儘管明年美國與中國的換機率預計將改善，但在主要智慧型手機品牌中，只有蘋果預計能實現正向且持續改善的年度淨轉換率。
摩根士丹利分析師 Erik Woodring 在投資人報告中指出，「在美國潛在換機族群中，先進功能與升級時機是蘋果領先同業的兩大原因。」
他補充，「在中國考慮更換品牌的用戶中，整體裝置品質更佳，是促使他們轉向 iPhone 的首要因素。」
受訪者對蘋果長期傳聞中的摺疊式 iPhone 特別感興趣。Mark Gurman 指出，該產品預計將於今年秋季推出，有 27% 的現有 iPhone 用戶表示對此高度感興趣。
蘋果在摺疊手機領域起步較晚。三星與 Google 以及中國競爭對手，均已推出多款摺疊裝置。
儘管摺疊手機尚未全面普及，但近年出貨量已有改善。根據 CNET 報導，三星最新的 Galaxy Z Fold 7 預購量明顯超越過去的摺疊機型。
這樣的策略符合蘋果一貫作風，即通常會等待產品類別與技術成熟後再進入市場，建立自身立足點，並最終取得一定市占。蘋果在 iPhone、iPad 與 Apple Watch 上皆採取類似策略，未來也可能在摺疊手機上重演。
不過，與整體電子產業相同，蘋果也面臨記憶體晶片供應危機，預計將迫使部分廠商因利潤壓力而削減低價機型產品線。
然而，蘋果具備定價能力，能吸收記憶體成本上升而不必調漲售價，這點可能是 Android 手機廠難以做到的。
Woodring 也指出，由於多項功能延遲，包括升級版 Siri，消費者對蘋果 Apple Intelligence 平台的認知與吸引力較去年下滑，將其視為換機動機的受訪者比例減少。
蘋果預計在 6 月的全球開發者大會 (WWDC) 上推出多項 AI 功能，包括由生成式 AI 驅動的新版 Siri。
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