鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-24 18:30

一名自稱為日本自衛隊現役官員的男子，周二 (24 日) 上午攀爬圍牆強行闖入位於東京港區的中國駐日本大使館，並公然威脅要殺害外交人員。中國外交部對此表示強烈震驚，已向日方提出嚴正交涉與強烈抗議。

根據中國外交部發言人林劍在例行記者會上的證實，該名不法之徒在強行闖入使館後，自承行為非法，並聲稱要以所謂「神的名義」殺死中國外交人員。日本放送協會 (NHK) 報導指出，該男子隨後在現場被捕，警方在其身上發現一把刀具，所幸使館人員並未受傷。

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東京警視廳正對此展開調查，初步資訊顯示該男子為日本陸上自衛隊成員，日本防衛省則表示，目前仍在核實相關訊息。

林劍嚴厲批評，此事件嚴重違反《維也納外交關係公約》，性質極其惡劣，嚴重威脅外交設施與人員安全。他進一步指出，這反映出日本國內「極右翼思潮」與「新型軍國主義」猖獗。中方要求日方必須立即徹查事件，嚴懲有關人員，並給予中方負責任的交代。