鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
一名自稱為日本自衛隊現役官員的男子，周二 (24 日) 上午攀爬圍牆強行闖入位於東京港區的中國駐日本大使館，並公然威脅要殺害外交人員。中國外交部對此表示強烈震驚，已向日方提出嚴正交涉與強烈抗議。
根據中國外交部發言人林劍在例行記者會上的證實，該名不法之徒在強行闖入使館後，自承行為非法，並聲稱要以所謂「神的名義」殺死中國外交人員。日本放送協會 (NHK) 報導指出，該男子隨後在現場被捕，警方在其身上發現一把刀具，所幸使館人員並未受傷。
東京警視廳正對此展開調查，初步資訊顯示該男子為日本陸上自衛隊成員，日本防衛省則表示，目前仍在核實相關訊息。
林劍嚴厲批評，此事件嚴重違反《維也納外交關係公約》，性質極其惡劣，嚴重威脅外交設施與人員安全。他進一步指出，這反映出日本國內「極右翼思潮」與「新型軍國主義」猖獗。中方要求日方必須立即徹查事件，嚴懲有關人員，並給予中方負責任的交代。
此次事件發生在兩國關係持續低迷之際。自去年 11 月日本首相高市早苗發表涉及軍事介入台灣問題的言論後，中日關係便急劇惡化。中方呼籲國際社會應警惕日本國內加速右傾化及自衛隊擴軍失管的動向。目前，日方尚未就此事給出進一步的正式回應。
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