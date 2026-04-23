客戶提前大拉貨 雅特力-KY今年營收估激增6成、費用也跳升

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-23 18:02

MCU 大廠雅特力 - KY(6907-TW) 今 (23) 日召開法說會，董事長王國雍說，今年客戶因應漲價風險提前於上半年拉貨，營運高峰會落在第二季，下半年相對謹慎，全年營收預估較去年大增 6 成，營業費用則受員工獎金與擴大投入研發影響，將較去年呈現 40-50% 的大幅成長，但明後年增幅可望趨於收斂。

智原總經理暨雅特力-KY董事長王國雍。(鉅亨網資料照)

雅特力 - KY 今日也公布第一季財報，首季營收達 6.53 億元，季增 51%，年增 75%，毛利率 35%，季增 1 個百分點，與去年同期持平，營益率 12%，季增 3 個百分點，年增 7 個百分點，稅後淨利 0.68 億元，季增 89%，年增 386%，每股稅後盈餘 1.16 元。

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雅特力 - KY 預估，第二季營收季增 17-19%，毛利率將維持穩健、大致與首季 35% 相當，為支持長期動能，營業費用預計將隨業務擴張，季增 30-40%，主要用於新產品投入、EDA 工具、研發設備與員工獎金等。

王國雍說，雅特力 - KY 今年表現非常亮眼，營收預估將年增 60% 左右，第二季會是全年最高點，上半年表現會明顯優於下半年，主要因供應鏈漲價趨勢成形，包括晶圓代工、封測與記憶體等全面漲價，尤其記憶體漲價幅度最甚，公司產品因部份整合 Flash，成本也會受相當程度影響，客戶為規避漲價風險，集中在上半年拉貨，但下半年會持比較謹慎態度，將持續觀察終端市場受通膨的影響。

獲利方面，王國雍預期，今年全年毛利率大致與去年相當，儘管成本上升，但公司也會透過優化成本與轉嫁給客戶，抵銷相關衝擊，費用則預期會比去年成長 40-50%，主要因員工認股受當地法令規定，因此改以獎金形式分三年給予員工，主要認列會發生在第一年，加上隨著產品往邊緣運算、AI 相關推進，開發環境需要大幅升級，支付給 Arm 的權利金也跟著提升，整體研發費用拉升，但也預計明、後年成長幅度將會趨緩。

雅特力 - KY 指出，本季成長動能主要來自兩大方向。首先，既有客戶與應用持續深化，多項既有客戶的新產品已陸續進入量產 (SOP) 階段，為營運奠定穩固基礎。其次，在新客群與新應用方面，公司策略性切入多個新興領域，初期出貨量已顯著放大，為營收注入新動能。

產品線表現方面，核心既有應用持續穩定成長。其中，智慧運輸領域以兩輪電動車為主要引擎，持續帶動整體業績；智慧家居產品如掃地機器人與洗地機，受惠於客戶推出新世代機種，出貨量穩步攀升；智慧商業應用方面，電子白板與微型印表機亦維持穩健發展。

此外，雅特力 - KY 在 AIoT 及新興應用領域的布局已進入收成階段。去年積極投入的高技術門檻產品，包括高階電競鍵鼠、擦窗機器人、泳池清潔機器人及 3D 印表機等，均開始貢獻實質營收。其中，電競市場受規格升級帶動，高單價鍵鼠需求明顯成長；智慧家居應用則由室內清潔延伸至擦窗與泳池等利基市場，開拓全新成長空間。在智慧工業領域，3D 印表機隨著應用範圍持續擴展，需求逐步放量，已成為支撐公司營收成長的重要支柱之一。