鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-03-24 15:49

NAND 控制晶片暨儲存解決方案廠群聯 (8299-TW) 今 (24) 日宣布，進一步擴充企業級 SSD Pascari 產品線於歐盟市場的布局，並將於德國時間 2026 年 3 月 24 至 26 日在 CloudFest 2026 (展位 G25) 展示相關成果。此次布局強化包含夥伴合作深化、通路整合及區域投資，展現群聯對歐洲市場的長期承諾。

群聯執行長潘健成表示，歐洲企業在擴展 AI 基礎架構的同時，需面對供應鏈限制、能源效率要求以及資料主權等多重挑戰。透過 Pascari Gen5 SSD 與 aiDAPTIV 技術，公司能協助歐盟客戶消除儲存瓶頸、提升每瓦效能 (performance-per-watt)，並讓更大型的 AI 工作負載能在本地端系統與伺服器上順利運行。

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隨著全球記憶體供應持續吃緊，歐盟地區的雲端服務供應商 (CSP)、超大規模資料中心 (Hyperscalers) 及 OEM 伺服器製造商正同時面臨供應短缺壓力與積極布局 AI 驅動的新營收機會。為因應此趨勢，資料中心架構設計師與 IT 團隊正從整體基礎架構層面重新檢視系統瓶頸，特別聚焦於高效能儲存的重要性。