業務如常！不甩美伊戰爭威脅 沙烏地阿美、科威特石油公司持續推進能源交易
鉅亨網編譯陳韋廷
外媒最新報導指出，儘管伊朗過去三周不斷打擊中東地區油氣設施，沙烏地阿拉伯與科威特仍在推進數十億美元能源交易。
知情人士向《彭博資訊》透露，科威特石油公司 (KPC) 打算出租部分管線網路的計畫已吸引大型私募股權與基礎建設基金關注，現仍按計畫推進。
沙烏地阿美則打算未來幾周啟動旗下石油出口與倉儲終端業務的股權出售流程，已經選定花旗集團協助安排。
同時，KPC 與森特維尤合夥公司合作推動管線網路部分租賃，打算融資最多 70 億美元支持投資計畫。
報導指出，沙、科兩國此舉意在展現「業務如常」姿態，但戰爭帶來的不確定性仍存在。
川普周一 (23 日) 稱美伊就解決衝突有「富有成效的對話」，伊朗則否認有直接或間接與美溝通。
這場衝突已致德黑蘭打擊包括沙烏地阿拉伯最大拉斯坦努拉煉油廠、日產百萬桶的謝巴油田等多處能源資產。荷姆茲海峽幾乎關閉，迫使沙國將原油注入儲罐，倉儲終端因此成為焦點，科威特亦面臨儲油槽告急情形，被迫將石油產量降至 1990 年代初伊拉克入侵後的水準。
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