鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-24 14:43

PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (24) 日宣布參與在德國魯斯特舉辦的 2026 年 CloudFest 大展 。微星在展會中火力全開展出完整的伺服器產品組合，內容涵蓋超大規模雲端平台與人工智慧系統及支援混合雲的企業級伺服器 。

微星企業平台解決方案總經理許言聞指出，隨著人工智慧服務與資料密集型工作負載持續成長，帶動雲端基礎架構需求快速攀升 。公司看準服務供應商與企業需要具備彈性擴展能力的運算平台，期盼透過高密度與可擴展的基礎架構協助客戶兼顧效能與部署彈性 。

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針對超大規模與服務供應商的雲端運算需求，微星提供涵蓋多節點與符合開放運算計畫標準的 21 吋伺服器架構 。這些平台不僅支援超微與英特爾最新處理器，更導入資料中心模組化硬體系統架構，協助營運商大幅簡化維運流程並降低整體複雜度 。

在人工智慧運算領域，微星展示專為大規模訓練部署設計的多款高階伺服器 。其中 4U 規格平台採用雙路超微處理器，並支援最多 8 張輝達最新伺服器版本繪圖晶片，透過高頻寬網路設計滿足大規模模型微調所需的高效能與資料傳輸能力 。

為滿足在地端的開發需求，微星同步推出基於輝達架構打造的人工智慧開發工作站 。該設備整合最新超級晶片並搭載高達 748GB 的一致性記憶體池，讓開發團隊能在本地環境完成模型建構與微調驗證，隨後再無縫轉移至資料中心部署 。