foodpanda台灣外送業務賣Grab 預計下半年完成交易案

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-24 19:37

foodpanda Taiwan 團隊 今 (24) 日宣布，foodpanda 母公司 Delivery Hero 已與 Grab 達成協議，規劃將 foodpanda 在台灣的外送平台業務轉由 Grab 經營，此筆 6 億美元的交易案目前仍需經過主管機關審查核准，預計在今年下半年完成。

foodpanda台灣外送業務賣Grab。(圖：foodpanda提供)

foodpanda Taiwan 說明，在交易正式完成前，foodpanda 在台灣的服務均將維持正常運作，會員權益和使用體驗不會受到這項協議影響。



foodpanda 說明，深耕台灣市場超過 13 年，這項交易協議是由 foodpanda 母公司 Delievry Hero 基於整體經營策略做出的決定，並反映出台灣市場的強勁價值與長期發展潛力。

‌



foodpanda 進一步指出，在主管機關審查期間，將持續優先關注包括用戶體驗、商家合作店家的營運穩定以及外送夥伴的權益保障等，各項服務不受任何影響，例如，pandapro 的會員權益不會因這項交易協議而有改變，胖達幣和優惠券皆維持不變，可根據相關使用條款正常使用。