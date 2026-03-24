鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-24 12:58

〈焦點股〉全球衛星展題材挹注 全新、環宇-KY齊刷漲停。 (圖：shutterstock)

法人指出，今 (2026) 年低軌衛星族群走強，關鍵是產業進入「商用化初期」，從射頻、天線到地面設備與光通訊，有多家台廠已全面卡位供應鏈。

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台廠中，包括磊晶廠全新，受惠於受惠 AI 資料中心需求噴發，公司以 800G/1.6T 產品領跑，法人預期，全新隨著 AI 伺服器與雲端運算需求激增，光通訊產品持續放量，另全新在工業領域太陽能電池 (5G 基地台、低軌道衛星) 應用也邁入量產，支撐光電業務多元化成長。