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〈焦點股〉全球衛星展題材挹注 全新、環宇-KY齊刷漲停

鉅亨網記者黃皓宸 台北

全球最大衛星通訊展「Satellite 2026」於美東時間昨 (23) 日起於美國華盛頓登場，包括 SpaceX、Amazon Leo、OneWeb 等國際級衛星營運商聚集亮相，展星間鏈路、與太空資料中心發展，低軌衛星股備受關注，也激勵今 (24) 日三五族群磊晶廠全新 (2455-TW)、環宇 - KY(4991-TW) 盤中在大單持續簇擁下，一度亮燈攻上漲停板。

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〈焦點股〉全球衛星展題材挹注 全新、環宇-KY齊刷漲停。 (圖：shutterstock)

法人指出，今 (2026) 年低軌衛星族群走強，關鍵是產業進入「商用化初期」，從射頻、天線到地面設備與光通訊，有多家台廠已全面卡位供應鏈。


台廠中，包括磊晶廠全新，受惠於受惠 AI 資料中心需求噴發，公司以 800G/1.6T 產品領跑，法人預期，全新隨著 AI 伺服器與雲端運算需求激增，光通訊產品持續放量，另全新在工業領域太陽能電池 (5G 基地台、低軌道衛星) 應用也邁入量產，支撐光電業務多元化成長。

環宇 - KY 則因 AI 資料中心帶動的高速光收發模組與 PD 代工需求放大，低軌衛星題材挹注短線題材效應，加上市場對公司在 1.6T、800G 等新規格訂單成長預期高，也持續推升高速光收發模組的出貨需求穩定成長。

今日盤面上，三五族群類股除了全新、環宇 - KY，穩懋 (3105-TW) 在盤中一度漲半根停版，IET-KY(4971-TW)、宏捷科 (8086-TW) 盤中漲逾 3-4%。


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環宇-KY全新IET-KY宏捷科穩懋

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全新242.5+9.48%
環宇-KY397.5+3.25%
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宏捷科121-0.41%

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