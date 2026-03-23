〈房產〉預售住宅去年交易熱區桃園最強勢 北投成北市唯一上榜區

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-23 11:17

房市凍，但預售仍以桃園最熱，房仲業者彙整 2025 年全台各行政區預售住宅銷售情形，桃園市桃園區以全年累積 1496 戶的交易量位居第一，顯示區域房市發展極具潛力。觀察上榜的行政區，可以發現多集中在北台灣，其中新北市共有 5 個行政區上榜，成為上榜最多行政區的縣市。

預售住宅去年交易熱區桃園最強勢，北投成北市唯一上榜區。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計 2025 年全台預售住宅的交易表現，桃園市的桃園區與中壢區分別以 1496 戶與 1398 戶的交易量，包辦前二名。光是這行政區的交易戶數，就占前十名行政區交易量的 26.2%，成交量能驚人。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園市近年軌道建設持續推進，市政府也積極推動產業升級，吸引企業廠辦、總部設點，帶來大量就業人口移入，尤其是桃園區與中壢區重劃區題材帶動下，如桃園區的中路特區、小檜溪重劃區、經國重劃區，以及中壢區青埔重劃區，都是去年桃園市預售住宅交易的重點區域，供給充足，支撐整體交易規模放大。

此外，這兩區 2025 年預售住宅平均單價均在 4、5 字頭，平均總價落在 2000 萬元上下，相較雙北仍屬親民區間，在價格優勢與推案量齊發下，讓桃園區與中壢區成為 2025 年預售市場的冠、亞軍。

在預售屋交易量前十名榜上，新北市中和區、板橋區、三重區、新莊區與新店區等 5 行政區上榜，5 行政區的預售交易量合計高達 5,476 戶，占榜上預售屋交易量的 49.6%，直逼五成。上榜的 5 行政區平均單價約 7、8 字頭，平均總價則均在 2100 萬元至 2500 萬元。

陳金萍指出，這些上榜的行政區多位於新北市第一環區位。由於鄰近台北市的交通優勢，擁有強勁的自住需求，人口密度高。隨著新興重劃區眾多指標建案加入市場，帶動買盤湧入，使新北市 2025 年預售交易熱絡。另外，相對台北市的高額房價，這些新北市行政區的預售屋平均總價位在 2500 萬元以下，較為親民，選擇亦多，也讓新北預售市場維持相當的交易量能。

在台中市，北屯區成交 1143 戶排名第六，南屯區成交 768 戶排名第八。陳金萍說明，台中市近年有大量重劃區土地釋出，吸引建商進場，其中北屯區重劃區開發範圍廣闊、數量多，2025 年累計的 1143 戶預售住宅分布在 102 個建案中，顯示各家建商積極在北屯區推案，交通方面有捷運綠線與 74 號快速道路，加上北屯區鄰近西屯區，預售住宅平均每坪 59.5 萬元，也較西屯區親民許多，吸引購屋民眾在北屯區購買預售住宅。