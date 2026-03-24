三大法人賣超200億元但外資在期貨市場翻多 投信連敲台新新光金
鉅亨網記者張欽發 台北
台股今 (24) 日尾盤爆出 410.44 億元大量，壓低指數 145.81 點，終場翻黑收在 32612.24 點，下跌 110.26 點或 0.34%，成交值再萎縮至 6643.53 億元，三大法人在集中市場合計賣超 200.76 億元，外資在期貨市場翻多，今天期貨交易買多單達 3445 口。
同時，今天三大法人在金融股的著墨也多，金融類股指數上漲 0.73%，台新新光金 (2887-TW) 獲投信加碼 18009 張居買超第一位， 連續六天買超累計達 12.17 萬張；而外資今天著重買超的金融股則爲兆豐金 (2886-TW)、元大金 (2885-TW)。
今天在現貨市場，外資賣超 121.86 億元；投信買超 12.7725.94 億元；自營商賣超 104.85 億元，三大法人合計賣超 200.76 億元。但在期貨市場外資翻多，外資今天在期貨市場交易口數淨額爲多單 3445 口，未到平倉口數淨額爲空單 34108 口。
今天新台幣兌美元匯價以 32.028 元作收，升值 6.4 分，成交金額 14.6 億美元。
外資今天買超較多的個股：南亞科、大聯大、新興、南亞、旺宏、第一金、長榮航、兆豐金、元大金、瑞軒；賣超較多的個股：力積電、群創、友達、台聚、國泰金、台新新光金、台積電、仁寶、長興、聯。
投信買超較多的個股：台新新光金、中信金、國泰金、富邦金、文曄、瑞軒、創見、聯電、南電、致茂；賣超較多的個股：華邦電、南亞科、裕融、旺宏、金寶、欣興、景碩、光寶科、國巨、緯創。
自營商買超較多的個股：緯創、旺宏、凱基金、華南金、台新新光金、兆豐金、元大金、鴻海、玉山金、大成鋼；賣超較多的個股：力積電、瑞軒、華邦電、群創、仁寶、華泰、元晶、燿華、華航、台玻。
資深證券分析師簡伯儀指出， 台北股市受到美國與伊朗戰事消息面影響大，指數在月線附近震盪下殺，但未跌破 3 月 9 日的低點，加上美伊戰事已持續兩週以上，市場消息面有利空鈍化的可能。
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