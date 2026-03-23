鉅亨網編譯許家華 2026-03-24 04:30

外電周一 (23 日) 報導指出，對沖基金 Elliott Investment Management 已建立數十億美元規模的新思科技持股，成為推升股價的重要動能。

受積極投資人 Elliott 進場帶動，晶片設計軟體公司 Synopsys(新思科技)(SNPS-US) 周一盤中漲約 4%，但最終漲幅收斂至 2.89%，報每股 432.48 美元。

‌



激進投資機構 Elliott 管理合夥人 Jesse Cohn 接受訪問時表示，隨著人工智慧 (AI) 推動晶片複雜度與資本支出出現結構性躍升，Synopsys 在產業鏈中的地位將顯著受惠。他指出，目前公司財務表現仍未完全反映其在半導體生態系中的價值，Elliott 將協助公司強化營運執行、提升獲利能力，並改善商業化策略，使其表現更貼近潛在實力。

該筆投資最早由《華爾街日報》披露，但 Elliott 並未說明具體投資金額。此前，該基金本月稍早也曾斥資約 10 億美元投資 Pinterest(PINS-US)，顯示其近期積極布局科技與平台企業。

Synopsys 總部位於美國加州，主要提供電子設計自動化 (EDA) 與矽晶設計服務，協助客戶開發用於人工智慧運算的晶片，目前市值約 800 億美元。隨著 AI 應用快速擴張，相關設計工具需求同步攀升，使其成為半導體供應鏈中不可或缺的一環。

另一方面，晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 去年 12 月宣布斥資 20 億美元購入 Synopsys 普通股，雙方建立運算能力合作關係。執行長黃仁勳形容該投資為「重大交易」，並強調合作目標在於革新晶片設計與工程流程。

隨著 AI 資料中心建設熱潮持續升溫，對高效能晶片與記憶體的需求暴增。業界指出，以輝達晶片為核心的運算架構需搭配大量記憶體資源，進一步加劇供應緊張情況。