鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-24 17:07

VR 軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 今（24）日宣布推出全新 Location-Based Entertainment（LBE）沉浸式體驗 《夢回大坂城 ー 戰國武士記》，採用 HTC 旗下 3D 內容創作與發佈平台 VIVERSE，針對 LBE 領域所打造的「沉浸式娛樂解決方案」，結合精準定位與自由移動的 Free Roam XR 技術，帶領觀眾穿越日本戰國時代，走入早已消逝、卻在歷史上極具代表性的文化地標之一－大坂城。

本次作品為 NHK、NHK Promotions、NTT DOCOMO Studio & Live 與 HTC VIVERSE 首次跨國共同製作，結合日本公共媒體深厚的歷史研究與影像製作能力，以及 HTC 在 XR 與沉浸式技術領域的創新實力，將文化資產轉化為可大規模拓展的沉浸式娛樂內容，並推向全球市場。透過這項合作，日本重要的歷史文化資產得以轉化為沉浸式互動體驗，並進一步開放給全球觀眾。

‌



VIVERSE 總經理林俊吳表示：「沉浸式娛樂體驗正逐步從『觀看內容』走向『走入故事』，並由單人體驗發展為多人共享、可於實體場域中自由互動的新形式。VIVERSE 持續透過平台與技術整合能力，推動沉浸式內容拓展至更多場域與市場，提升大型體驗具備可規模化與全球部署的能力。此次與 NHK、NHK Promotions 與 NTT DOCOMO Studio & Live 的合作，也進一步展現 XR 技術在文化敘事與現場娛樂領域上的發展潛力。」

穿越戰國時代 重現豐臣大坂城的歷史榮光

本體驗結合 NHK 節目《Historical Detective Immersive ～VR！再現幻之豐臣大坂城～》的研究成果，匯集 NHK 長年累積於大河劇與歷史紀錄片中的內容資產與製作經驗，將高度寫實的歷史場景轉化為沉浸式 XR 體驗。

觀眾將回到 15 至 16 世紀的戰國時代，走進由豐臣秀吉所建、於鼎盛時期極盡繁華的大坂城，親身探索金碧輝煌的殿堂、武士文化與戰國場景。整體內容中，超過 90% 的場景與資產來自 NHK 歷史影像資料庫，確保體驗具備高度歷史真實性與文化深度。

整體體驗亦融入日本傳統美學概念「幽玄（Yūgen）」－象徵神秘、深邃與隱約之美。觀眾將跟隨一縷淡藍色火焰穿梭於漂浮結構、金色茶室與廣闊戰場之間，在光影與空間的交錯中，感受戰國時代武士的榮耀、野心與命運

VIVERSE「沉浸式娛樂」 打造多人共享 Free Roam XR 體驗

此體驗內容是由 HTC VIVE XR 生態系統驅動，結合 VIVERSE 自行開發的 GEM（Group Experience Management）平台與 VIVE 高解析 VR 頭戴式顯示器，將原本以個人為主的 XR 體驗，轉化為可多人同步參與、自由移動的沉浸式共享旅程。

其中，VIVERSE GEM 平台作為 LBE 解決方案的核心系統，可支援多位使用者於同一大型實體場域中進行精準定位、自由移動與即時互動，並在同一敘事進程中共同探索與體驗，實現新一代群體沉浸式互動模式。

在內容製作上，NHK 主導整體影像敘事，將原本高達兩千萬面多邊形的精細 CG 場景，優化為可於 XR 環境中即時運行的內容，並在穩定效能下，完整呈現電影級光影效果。結合 VIVERSE GEM 技術平台，進一步實現可自由移動的多人共享沉浸式體驗，讓觀眾能在同一空間中共同走入歷史場景，體驗前所未有的集體沉浸感。

為文化內容打造全新沉浸式敘事模式

《夢回大坂城 ー 戰國武士記》代表沉浸式文化娛樂的一項全新里程碑。此作品結合公共媒體、現場娛樂營運商與 XR 技術平台三方合作模式，為文化故事打造全新的敘事形式。