鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-24 06:00

南韓 AI 新創公司 Upstage 正調整策略，將目光從單一供應鏈轉向更具多元與成本效益的方向。該公司正跟超微洽談採購多達 1 萬枚 MI355 AI 晶片。此舉不僅意味著 Upstage 硬體來源將擴展至輝達以外的供應商，也反映出全球對 AI 晶片替代方案的迫切需求。

韓AI新創Upstage洽談採購1萬枚超微AI晶片 以分散供應鏈集中輝達風險(圖:shutterstock)

Upstage 執行長金成近日與超微執行長蘇姿丰在首爾會晤討論上述潛在交易。

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MI355 為 AMD 最新 AI 加速器，專為高效率運算需求打造。金成表示，儘管南韓已累積大量輝達晶片，但為應對大型 AI 基礎設施持續成長的需求，Upstage 有必要分散供應風險，提升算力組合的彈性。

Upstage 也積極參與由南韓科技資訊通訊部督導的國家級 AI 基礎模型競賽，該計劃被喻為「AI 魷魚遊」，四支團隊每六個月接受模型評估，明年初將選出兩支晉級隊伍。 Upstage 正為夏季輪次準備一套約 2000 億參數的大語言模型，策略是結合規模與效率，以較低成本打造高效能係統。

此外，Upstage 也積極拓展海外市場，鎖定越南、阿聯等地，推出可於國境內運行的「主權 AI」系統，以滿足各國對在地化 AI 能力的需求。這套融合基礎設施多樣化與模型開發成本控制的戰略，顯示 Upstage 正為國內競爭與國際市場做雙重佈局。

若交易順利達成，將是超微在由輝達主導的 AI 加速器市場中搶佔份額的重要勝利。