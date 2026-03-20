〈房產〉房仲全聯會：微調第二戶貸款鬆綁仍不足 籲再提高到8成

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-20 15:17

自 2024 年 9 月台灣央行實施第七波選擇性信用管制以來，房市交易快速降溫，市場買氣明顯轉弱，整體呈現急凍格局，台灣央行昨日宣布，將全國自然人第二戶購屋貸款最高成數由 5 成調升至 6 成。對此，房仲全聯會理事長王瑞祺表示肯定，但建議應進一步將第二戶貸款成數提高至 8 成，使政策更貼近市場實際需求。

房仲全聯會理事長王瑞祺。(鉅亨網記者張欽發攝)

王瑞祺今 (20) 日指出，此次第二戶貸款成數提高 1 成，對正處於換屋階段的民眾而言，確實可在一定程度上減輕資金壓力。貸款成數提高，等同於自備款負擔下降約 1 成，有助於降低因資金調度不及而產生的違約風險，也可減緩「舊屋未售、新屋難買」所造成的資金卡關問題，對市場流動性具有正面幫助。

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王瑞祺建議，中央銀行應進一步將第二戶貸款成數提高至 8 成，使政策更貼近市場實際需求，真正發揮支持換屋族、促進市場流動的效果。他強調，若政策設計得宜，除了有助於房市回穩之外，更可延伸創造跨領域的政策效益

在社會住宅供給方面，王瑞祺指出，近年社會住宅政策雖持續推動，但在興建速度、供給規模與落實效率上，仍存在明顯落差，整體呈現「緩不濟急」的困境，難以及時回應市場需求。

因此，王瑞祺建議，若能搭配第二戶貸款提高至 8 成的政策，並引導或鼓勵部分第二屋轉作社會住宅或包租代管用途，將可在短期內有效增加社宅供給量，同時活化市場既有空屋資源。此舉不僅能減輕政府直接興建社宅的財政壓力，更能提升整體住宅資源配置效率，達到市場調節與政策引導的雙重效果，進一步強化對弱勢族群的居住照顧，實現居住正義的政策目標。

在少子化議題方面，王瑞祺認為，住宅政策亦可與人口政策進行整合思考。面對生育率持續下降、少子化已成國安層級問題的情況，政府可考慮針對願意生育或已育有子女的家庭，提供更具誘因的房貸條件。

如針對多子女家庭或有生育計畫者，給予第二戶 8 成貸款的優惠條件，不僅有助於改善居住空間不足問題，也能作為鼓勵生育的間接政策工具。透過跨政策整合思維，讓房貸政策不只是金融調控工具，更能發揮社會政策功能。

從台灣央行鬆綁第二戶 1 成房貸的決策來看，王瑞祺直言，從市場實務運作來看，此次政策鬆綁仍是「象徵意義大於實質效益」，對於真正想換屋的民眾與整體市場交易動能的提升仍然不足，他建議央行應進一步將第二戶貸款成數提高至 8 成，才能真正發揮政策效果。