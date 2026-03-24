鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-24 12:16

本週五 (3/27) 即將召開今年第一次的電價審議會，亦成為今（24）日立院質詢重點。美伊戰事爆發至今將屆滿四周，全球關注美國是否打擊伊朗能源設施及荷姆茲海峽的封鎖動向。中華徵信所 (CRIF) 表示，只要衝突未止，台灣將面臨油價走勢、能源供應、匯率波動及民生物價等四面向挑戰。CRIF 預期 4 月起，大型連鎖餐飲將因食材與運輸成本啟動 5% 至 10% 的價格調整。

能源與金融壓力雙襲 CRIF：台灣陷4重考驗 美伊衝突恐推升國內物價逾10%。（圖：shutterstock）

電力調度：外部供應變數升高

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隨著荷姆茲海峽遭到封鎖，卡達供應台灣的天然氣船約占進口總量 12%，目前已面臨無法準時抵台的困境，導致台灣天然氣調度壓力明顯升高。此情勢反映出能源供應鏈的不確定性，更對整體電力系統的備援能力提出嚴苛要求，包含電源彈性調配、維持備轉容量及應對營運成本上升等雙重壓力。

台幣匯率與進口成本加乘效應

能源價格高漲與台幣走弱形成雙重打擊，直接衝擊實體經濟。台灣進口原油與天然氣均以美元計價，當國際油價從每桶 80 美元攀升至 120 美元，且戰爭引發避險情緒導致資金流向美元，台幣從 31 貶至 32.5 時，台灣企業需同時承受油價漲幅與匯率貶幅。自開戰以來，台幣實質購買力已縮水約 3% 至 5%，顯著推升輸入型通膨壓力。

民生物價：由輸入型轉向結構性調漲

油價上漲已由煉油端傳導至零售端。以生鮮配送為例，大宗物流用的柴油成本推升外送與快遞燃油附加費，每筆訂單增加約 5 至 10 元。受空運與海運附加費調漲影響，超市進口牛肉、乳製品與水果售價已出現 8% 至 12% 漲幅。

CRIF 表示，預期 4 月起，大型連鎖餐飲將因食材與運輸成本啟動 5% 至 10% 的價格調整；衛生紙、洗滌劑等石化下游民生品，其原料與包材成本跳升，促銷活動恐隨之減少。此外，若油價維持高檔，航空票價燃油附加費每張恐調漲 500 元至 1,000 元。隨著結匯需求激增，中油與台塑化 (6505-TW) 為搶購美澳替代油源而拋售台幣，將進一步削弱匯率支撐並侵蝕貿易順差。

央行政策抉擇：升息與阻貶的兩難

為穩定匯率與抑制通膨，央行面臨高度壓力。若為阻止台幣過快貶值，央行需動用外匯存底干預；若台幣貶幅過深導致 CPI 攀升，央行恐被迫於下季升息。若升息半碼至一碼（0.125% 至 0.25%），以 1,000 萬房貸計算，每月利息支出約增加 1,000 元至 2,000 元，一個四口之家每月實質開銷恐增加 5,000 元至 7,500 元。