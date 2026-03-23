鉅亨網記者黃皓宸 台北
立法院交通委員會今 (23) 日考察基隆交通及重大公共建設執行情形，由交通部陳世凱率鐵道局長楊正君、台鐵公司董事長鄭光遠等主管人員參加，基隆則由市長謝國樑率市府團隊出席。交通部表示，今日考察「基隆到七堵段台鐵地下化可行性評估案」、「七堵火車站旁土地都更招商案」等交通及重大公共建設議題。
有關「基隆至七堵段台鐵地下化可行性評估」，交通部表示，由基隆市依都市發展藍圖循「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」辦理可行性研究，並提報審議，俟市府提報可行性研究經費補助申請，交通部及鐵道局將核實瞭解經費需求，並持續協助市府推動相關作業。
在「七堵火車站旁土地都更招商案」部分，台鐵與基隆市政府為引進居住人口、擴大商業活動，促進地方發展，正推動劃定都市更新地區行政程序，並成立溝通平台及持續召會議討論，後續將開發方式提送台鐵董事會審議通過及交通部核定後，辦理招商。
據了解，該招商案基地位於七堵中心，不僅鄰近陽明 (2609-TW) 海運總部大樓，周邊更相鄰台酒土地、台灣港務公司土地，若順利整合，將擴大成 1.4 公頃，亦可規劃海運產業園區，盼吸引航運、物流業進駐。
至於「國一五堵交流道改善 (增設七堵北出匝道) 可行性評估案」，交通部表示，主要係規劃增設北出匝道，以分流原先經由五堵交流道前往七堵區明德一路周邊之通勤車流。經高速公路局今 (2026) 年 1 月召開審議委員會，因市府所提方案評分未達通過門檻，審議結果不予通過，後續請市府確實依審議委員意見修正後再提送，屆時高公局將積極予以協助儘速辦理審議。
在交通部公路局辦理「台 62 線延伸至萬里優先路段」綜合規劃案，路線起自台 62 線瑪東系統交流道，往萬里方向延伸，於萬里區景美路設交流道，長度約 6.2 公里，預計今年中旬完成綜合規劃後，接續提報環境影響說明書送環境部審查，完工後可紓解台 2 線大武崙地區假日壅塞問題。
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