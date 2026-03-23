鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-23 20:35

立法院交通委員會今 (23) 日考察基隆交通及重大公共建設執行情形，由交通部陳世凱率鐵道局長楊正君、台鐵公司董事長鄭光遠等主管人員參加，基隆則由市長謝國樑率市府團隊出席。交通部表示，今日考察「基隆到七堵段台鐵地下化可行性評估案」、「七堵火車站旁土地都更招商案」等交通及重大公共建設議題。

交委會考察基隆交通重大建設，關注台鐵地下化、招商案都更案。(圖:交通部提供)

有關「基隆至七堵段台鐵地下化可行性評估」，交通部表示，由基隆市依都市發展藍圖循「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」辦理可行性研究，並提報審議，俟市府提報可行性研究經費補助申請，交通部及鐵道局將核實瞭解經費需求，並持續協助市府推動相關作業。

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在「七堵火車站旁土地都更招商案」部分，台鐵與基隆市政府為引進居住人口、擴大商業活動，促進地方發展，正推動劃定都市更新地區行政程序，並成立溝通平台及持續召會議討論，後續將開發方式提送台鐵董事會審議通過及交通部核定後，辦理招商。

至於「國一五堵交流道改善 (增設七堵北出匝道) 可行性評估案」，交通部表示，主要係規劃增設北出匝道，以分流原先經由五堵交流道前往七堵區明德一路周邊之通勤車流。經高速公路局今 (2026) 年 1 月召開審議委員會，因市府所提方案評分未達通過門檻，審議結果不予通過，後續請市府確實依審議委員意見修正後再提送，屆時高公局將積極予以協助儘速辦理審議。