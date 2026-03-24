鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-24 11:46

美以對伊朗的襲擊點燃中東戰火，國際油價已從每桶 70 美元下方大幅飆漲到 90 美元左右，全球天然氣價格也大幅上漲。這一幕，無疑令俄羅斯能源出口成為幕後贏家之一。

據《路透社》周一（23 日）報導，基於每桶 75 美元的徵稅基準油價進行的測算，俄羅斯 4 月預算石油和天然氣收入預估將較 3 月狂增 70%，增至 9,000 億盧布，創下 2025 年 10 月以來最高月度紀錄。

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知情人士透露，伊朗戰爭引發的油價飆升有望大幅緩解俄羅斯面臨的短期財政壓力，也使得俄羅斯政府推遲一項旨在增加長期財政儲備的計畫。

在中東戰火爆發前，俄羅斯曾試圖將更多石油收入注入國家儲備基金，並表示計劃下調所謂的石油「臨界價」。目前超過 59 美元「臨界價」的任何石油收入，都會流入俄羅斯財政儲備──國家財富基金（National Wealth Fund）。

但消息人士稱，隨著短期財政壓力大幅緩解，俄羅斯政府現將推遲調整上述「臨界價」。其中一位知情人士說，調整需要修訂預算法，俄羅斯可能要到 2027 年才會調整。

俄羅斯財政預算以與「臨界價」持平的年均油價為基準核算。若月度平均油價低於該水準，產生的赤字由儲備基金彌補；若月度平均油價高於「臨界價」，超額收入劃入該基金。