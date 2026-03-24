美軍第31海軍陸戰隊遠征隊 3/27抵中東

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-24 09:20

美軍第 31 海軍陸戰隊遠征隊及其搭乘的兩棲戰艦，將於 27 日抵達中東，這一天正好是美國總統川普為伊朗開放荷姆茲海峽而重新設定的最後期限。

美軍第31海軍陸戰隊遠征隊3/27抵中東。（圖：Shutterstock）

據《華爾街日報》周一（23 日）報導，兩名美國官員說，「紐奧良號」兩棲登陸艦、「的黎波里號」兩棲攻擊艦及其搭載的第 31 海軍陸戰隊遠征隊 2,000 多名隊員，將於 27 日進入負責中東行動的美軍中央司令部責任區，但要抵達荷姆茲海峽還需要幾天時間。

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另據《美國海軍學會新聞網》周一報導，「的黎波里號」目前停靠在印度洋中部迪戈加西亞港。

川普 21 日在社交媒體發文向伊朗發出威脅，要求伊朗在 48 小時內開放荷姆茲海峽，否則將摧毀伊朗各類發電站。