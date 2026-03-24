川普邊談邊出兵！數千陸戰隊集結中東 「週五死線」抵達
鉅亨網編輯林羿君
《華爾街日報》引述兩名美國官員消息報導，數千名美國海軍陸戰隊預計將於週五 (27 日) 抵達中東，當天正是總統川普設定伊朗必須重新開放荷姆茲海峽的最後期限。
官員指出，駐紮於日本的兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）、兩棲船塢運輸艦「紐奧良號」（USS New Orleans），以及約 2,200 名隸屬第 31 海軍陸戰隊遠征部隊的官兵，將於週五進入負責中東地區美軍行動的中央司令部作戰區域。不過，該部隊仍需數日時間才能抵達荷姆茲海峽。
報導還稱，五角大廈也已下令另一支海軍陸戰隊部隊前往中央司令部轄區，即駐加州、隨「拳師號」（USS Boxer）兩棲戒備群部署的第 11 海軍陸戰隊遠征部隊。該部隊將於數週內出發，並在之後數週才會抵達中東。
美國總統川普週一 (23 日) 表示，已與伊朗展開「具建設性」對話，並宣布將原訂針對伊朗發電廠與能源基礎設施的軍事打擊延後 5 天。川普同時聲稱，美、伊雙方正就一項包含「15 項共識」的停火協議進行密集磋商，並強調伊朗將不會擁有核武，認為雙方「正處於有機會達成協議的階段」。
伊朗方面則駁斥，與美國進行談判的說法純屬「彌天大謊」，並強調這類假消息背後的一大目標，是為針對卡利巴夫的「暗殺行動」鋪路。
伊朗議會議長卡利巴夫公開指責川普散播「假新聞」，伊朗沒有與美國進行任何談判，他認為相關消息是用來操縱金融與石油市場，同時試圖掩蓋美國與以色列在當前局勢中的困境。
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