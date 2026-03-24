鉅亨網新聞中心 2026-03-24 10:20

在美國與以色列對伊朗軍事衝突升溫帶動下，美國油價持續攀升，其中加利福尼亞州漲勢最為顯著。根據 GasBuddy 最新數據，截至周五，加州普通無鉛汽油平均價格達每加侖 5.66 美元，單日上漲 5 美分，自衝突爆發以來累計漲幅已超過 1 美元，穩居全美最高水準。

與其他州相比，加州油價明顯偏高，較排名第二的華盛頓州每加侖 5.19 美元高出 45 美分；夏威夷州則以 5.01 美元位居第三。相較之下，美國中部與南部產油州價格明顯較低，例如奧克拉荷馬州平均僅 3.20 美元，堪薩斯州為 3.25 美元，南達科他州與阿肯色州亦維持在每加侖約 3.3 美元，顯示全美油價差距持續擴大。

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儘管整體價格高企，加州部分地區仍可見相對低價油站。例如伯班克與蘭喬庫卡蒙加部分加油站價格約落在每加侖 4.29 至 4.59 美元，但與全美最低價格相比仍有顯著差距。市場數據顯示，堪薩斯州部分加油站甚至出現低至 2.79 美元的價格。

分析指出，此波油價上漲主要受地緣政治風險推動。GasBuddy 石油分析主管 Patrick De Haan 表示，中東局勢持續緊張，特別是荷姆茲海峽石油運輸面臨不確定性，對全球油價形成上行壓力。在能源供應未明顯恢復前，油價短期內恐難回落。