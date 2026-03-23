鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-24 06:41

美國總統川普週一 (23 日) 表示，已與伊朗展開「具建設性」對話，並宣布將原訂針對伊朗發電廠與能源基礎設施的軍事打擊延後五天，顯示華府在戰事進入第四週之際，釋出降溫訊號。川普同時聲稱，美、伊雙方正就一項包含「15 項共識」的停火協議進行密集磋商，並強調伊朗將不會擁有核武，認為雙方「正處於有機會達成協議的階段」。

在美方與德黑蘭進行「具建設性」對話後，川普已決定將原訂對伊朗發電設施的軍事打擊延後五天，為外交斡旋爭取時間

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川普週一出席活動時透露，美方近期已與伊朗展開多輪討論，「情況非常好」，並強調伊朗「想要和平」，甚至已同意不會發展核武。不過他也坦言，談判仍需進一步推進，「我們還要觀察，必須把事情完成」。

他同時對伊朗釋出警告，稱德黑蘭還有「最後一次機會」停止對美國及其盟友的威脅。

川普重申，美方已「消除伊朗所有可消除的目標，包括領導層」，顯示對伊朗持續維持強硬立場。

在談判細節方面，川普透露，美伊正針對約「15 項共識」進行討論，其中伊朗「放棄核武」被列為最優先事項。

不過，伊朗官方迅速否認相關說法。