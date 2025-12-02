輝達斥20億美元入股新思 布局伸向EDA領域

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-02 16:11

輝達 (NVDA-US) 與新思 (Synopsys)(SNPS-US) 今 (2) 日宣布策略合作，雙方將展開多年的合作，涵蓋 CUDA 加速運算、代理型與物理 AI，以及 Omniverse 數位孿生等領域，實現傳統 CPU 運算無法達成的模擬速度與規模，開拓工程領域的市場機會，同時宣布以每股 414.79 美元價格，投資 20 億美元購入新思普通股。

輝達斥20億美元入股新思 推動設計與工程革新

輝達指出，從半導體產業到航太、汽車、工業等眾多領域，研發團隊皆面臨嚴峻的工程挑戰，包括日益複雜的工作流程、不斷攀升的開發成本及上市時間壓力等。

此次與新思擴大合作，將整合輝達在 AI 和加速運算的技術優勢，以及新思科技業界領先的工程解決方案，從而助力研發團隊以更高的精度、更快的速度和更低的成本設計、模擬和驗證智慧產品。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，藉由 CUDA GPU 加速的運算正徹底改變設計領域，實現前所未有的模擬速度與規模，從原子到電晶體、從晶片到完整系統，在電腦內部打造功能齊全的數位孿生。此次雙方合作將充分運用輝達在加速運算與 AI 的強大能力，重新定義工程和設計，賦能工程師創造出塑造未來的卓越產品。

新思科技總裁暨執行長 Sassine Ghazi 表示，開發新一代智慧系統的複雜性和成本，要求工程解決方案在電子與物理層面達到更深度的整合，並透過 AI 能力與運算加速。沒有任何兩家公司比新思科技和輝達更能提供 AI 驅動的整體系統設計解決方案。雙方將攜手重塑工程領域，賦能全球創新者以更高效率實現創新成果。

這項為期多年的合作奠基於兩家公司現有強大的技術合作基礎之上，並包含以下計畫，一是全面加速新思應用，透過採用 NVIDIA CUDA-X 函式庫與 AI 物理技術，新思科技將進一步加速並最佳化其廣泛的運算密集型應用組合，涵蓋晶片設計、物理驗證、分子模擬、電磁分析、光學模擬等領域。

再者是推進代理型 AI 工程，基於現有的 AI 合作，雙方將新思科技的 AgentEngineer 技術與 NVIDIA 代理型 AI 技術堆疊，包括 NVIDIA NIM 微服務、NVIDIA NeMo Agent 工具組軟體及 NVIDIA Nemotron 模型整合，賦予電子設計自動化 (EDA) 與模擬分析工作流程自主設計能力。

三是以數位孿生連接實體和數位世界，雙方將合作運用高精度、高複雜度的數位孿生技術，為半導體、機器人、航太、汽車、能源、工業、醫療等眾多產業打造次世代虛擬設計、測試與驗證方案。這些解決方案將採用 NVIDIA Omniverse、NVIDIA Cosmos 等技術。

四是雲端就緒解決方案，新思科技與輝達計劃透過開放 GPU 加速工程解決方案的雲端存取，使各規模工程團隊皆能運用加速工程解決方案的強大能力。

五是共同打造市場推廣計畫，為推動市場採用，雙方亦同意共同制定市場推廣策略，以本地部署與雲端就緒的解決方案，廣泛觸及多產業的工程團隊。這項市場行銷計畫將利用新思科技遍佈全球的數千家直銷商與通路夥伴網路，並基於新思科技龐大的客戶群，以及授權、銷售和支援嵌入於新思科技模擬解決方案中 Omniverse 技術的既有協議。