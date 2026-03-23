鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-24 07:08

伊朗《法爾斯通訊社》23 日引述知情人士指出，外界流傳伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫與美國進行談判的說法純屬「彌天大謊」，並強調這類假消息背後的一大目標，是為針對卡利巴夫的「暗殺行動」鋪路。

該名人士進一步表示，散布此類不實訊息，亦意在「抹黑」卡利巴夫個人形象、加劇伊朗國內「分裂」，意圖煽動民眾情緒、製造社會動盪。

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(圖片：法斯通訊社 X)

此外，消息人士指出，伊朗高層目前立場一致，認為在達成國家既定目標、並迫使對手付出代價之前，軍事行動將持續推進。

卡利巴夫否認美伊談停火協議

伊朗議會議長卡利巴夫週一稍早公開指責美國總統川普散播「假新聞」，強調德黑蘭並未與華府展開任何談判，雙方說法明顯出現落差。

卡利巴夫在社群平台 X 發文表示，「我們沒有與美國進行任何談判」，並直言相關消息是用來操縱金融與石油市場，同時試圖掩蓋美國與以色列在當前局勢中的困境。

此番回應，針對的是川普稍早的說法。川普週一稍早宣布，已與一名「伊朗高層」進行非常好的會談，並決定暫緩原定對伊朗核設施的軍事行動，釋出談判可能推進的訊號。

然而，根據外媒《Axios》引述不具名以色列官員指出，川普所接觸的對象正是卡利巴夫本人，但該說法已遭伊朗方面否認。