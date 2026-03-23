鉅亨網新聞中心 2026-03-23 22:10

根據阿里巴巴集團 (09988-HK)(BABA-US) 最新公布的財報與市場分析，截至 2025 年 12 月底，該集團員工總數降至 128,197 人，相較於去年同期的 194,320 人，大幅減少了 66,123 人，縮減比例高達 34%。這項數據引發了外界對於大規模裁員的關注，但深入分析後發現，這主要是集團戰略重心轉移與資產剝離的統計結果，而非單純的裁員行動。

資產剝離導致人數驟降

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員工人數大幅減少的主因，在於阿里巴巴於 2025 財年第三季度完成了兩項重大線下零售業務的處置。這包括出售銀泰百貨的全部股權，以及轉讓高鑫零售（大潤發母公司）約 78.7% 的股份。光是高鑫零售一家公司，截至 2024 年 9 月的員工數就高達約 8.5 萬人。

隨著這些業務不再計入合併報表，相關員工自然也從阿里的名單中移除。事實上，若排除這些統計口徑的變化，阿里巴巴核心業務的員工數在 2025 年第四季度甚至出現了微幅增長，從 9 月底的 126,661 人增加至 12 月底的 128,197 人。

業績面臨短期轉型陣痛

在財務表現方面，阿里巴巴呈現「營收微升、利潤重挫」的格局。2025 年第四季度營收為 2,848.43 億元，年增 2%；若剔除已處置業務，同口徑收入增長則為 9%。

然而，經營利潤卻同比下降 74% 至 106.45 億元。利潤下滑的主因是集團加大了對即時零售（淘寶閃購）的市場補貼，以及在 AI 基礎設施上的巨額戰略性投入。

全力押注 AI 未來

首席執行官吳泳銘明確指出，阿里巴巴正致力於轉型為一家「全棧式 AI 公司」。目前 AI 相關產品收入已連續十個季度實現三位數增長，帶動阿里雲收入增長 36%。這場「瘦身」轉型反映出阿里巴巴正試圖從過去「大而全」的電商帝國，轉化為更具技術競爭力的「輕而強」科技巨頭。