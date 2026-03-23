袁志峰 2026-03-24 04:50

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【袁志峰專欄】中東局勢緩和，港股強力反彈 （圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

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中東戰事持續疊加環球股市下跌，周一港股急挫，成交增加，南向資金轉淨買入近 300 億元，主要增持大盤指數 ETF。恒指於 25000 點以下極具長線投資價值，建議投資者逐步加倉。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 488 點，已是全日高位，隨後輾轉下滑，午後最多曾跌 1074 點至 24204 點，尾市反彈，收報 24382 點，跌 894 點或 3.5%。成交額按日增 8% 至 3687 億元，2 月份日均成交額 2466 億元。

港股通南向資金轉淨買入約 297 億元。盈富基金 (2800)、南方恒生科指 (3033) 及恒生國指 (2828) 錄得 133.8、65.3 及 48.4 億元淨買入。中芯國際 (981) 及阿里 (9988) 錄得 5.2 及 0.7 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入約 677 億元，2 月淨買入約 906 億元。

恒指跌 3.5%，成份股 2 升 88 跌。吉利汽車 (175) 漲逾 2%，為升幅最大藍籌。中海油 (883) 升 0.4%。老鋪黄金 (6181) 及中國宏橋 (1378) 跌逾 8%，為跌幅最大藍籌。友邦保險 (1299) 及中國人壽 (2628) 跌逾 7%。中國平安 (2318)、石藥集團 (1093) 及洛陽钼業 (3993) 跌逾 6%。信義光能 (968)、九龍倉置業 (1997)、寧德時代 (3750) 及龍湖集團 (960) 跌逾 5%。滙豐 (5)、紫金礦業 (2899)、新鴻基地產 (16)、創科實業 (669)、翰森製藥 (3692)、長江基建 (1038)、周大福 (1929)、海底撈 (6862)、藥明生物 (2269)、信達生物 (1801) 及中生製藥 (1177) 跌逾 4%。

恒生科指跌 3.3%，收報 4712 點，成份股 1 升 28 跌 1 持平。大型科技股全線下挫，阿里 (9988)、美團 (3690)、小米 (1810)、京東 (9618)、網易 (9999) 及快手 (1024) 跌逾 3%，百度 (9888) 跌逾 5%。商湯 (20) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 6%，為跌幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 及蔚來 (9866) 跌逾 5%。中芯國際 (981)、同程旅行 (780)、聯想 (992)、京東健康 (6618) 及海爾智家 (6690) 跌逾 4%。零跑汽車 (9863) 漲逾 1%，為升幅最大成份股。小鵬汽車 (9868) 持平。

板塊方面，航空、黃金、礦產、光伏、內險、券商、建材及紙製品股跑輸大市，跌幅居前。中國 3 大航空股跌 8%-9%。山東黃金 (1787) 及紫金礦業 (2899) 跌 8% 及 5%。中國宏橋 (1378) 及洛陽钼業 (3993) 跌逾 8% 及 6%，五礦資源 (1208) 及江西銅業 (358) 跌逾 5%。協鑫科技 (3800) 及信義光能 (968) 跌逾 8% 及 5%。中國人壽 (2628) 及中國平安 (2318) 跌逾 7% 及 6%。中信証券 (6030) 及中國銀河 (6881) 跌逾 6%。海螺水泥 (914) 及中國建材 (3323) 跌逾 6%。理文造紙 (2314) 及玖龍紙業 (2689) 跌逾 6%。

周一上証指數低開 1.3%，已接近全日高位，隨後輾轉下滑至收盤，最多曾跌 4.1% 至 3794.68，創 6 個月新低，收報 3813.28 點，跌 3.6%。深証成指跌 3.8%。科創 50 指數跌 4.3%。滬深兩市總成交約 24300 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 1400 億元，2 月份日均成交額約 22900 億元。

3) 個股訊息

恒基地產 (12) 公布，截至去年底止年度業績，股東應佔盈利 56.53 億元，按年下跌 10.2%，每股盈利 1.17 元。期內，股東應佔基礎盈利 60.63 億元，按年下跌 38.0%。董事局建議減少派發末期股息至 0.76 元，按年減少 41.5%。(信報)

藥明康德 (2359) 公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利 191.95 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 1.05 倍。每股基本盈利 6.72 元，末期息每股派 1.57927 元，增加 60.9%。期內，收入 454.56 億元，按年上升 15.8%。(信報)

老鋪黃金 (6181) 公布，截至去年底止全年業績，股東應佔利潤 48.68 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年飆升 2.3 倍。每股基本盈利 28.35 元，末期息派 11.95 元，增長 88.2%。期內，收入 273.03 億元，按年增長 2.21 倍。(信報)