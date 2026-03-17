鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-03-17 15:00

阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 集團執行長吳泳銘周一 (16 日) 晚間宣布成立 Alibaba Token Hub(ATH)事業群並親自掛帥，這是全球科技巨頭中首個以「Token 流轉」為核心組織原則的策略重組，標誌著阿里正式從傳統互聯網的產品線邏輯，轉向 AI 時代的 Token 供應鏈競爭。

All in Token！阿里新成立ATH事業群 「悟空事業部」也首度亮相 專家：DeepMind時刻來了(圖:shutterstock)

ATH 事業群整合了通義實驗室、MaaS 業務線、千問事業部、首次曝光的悟空事業部及 AI 創新部五大核心板塊。

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ATH 以「創造 Token、輸送 Token、應用 Token」為使命，涵蓋從基礎模型研發、平台服務到 C 端和 B 端應用的完整鏈條。

此次重組直指 AI Agent 爆發前夜的關鍵痛點。吳泳銘在周一發給員工的信中犀利說道：「當下正處於 AGI 爆發前夜。大量數位化工作將由數以百億計的 AI Agent 支撐，而這些 Agent 將由模型產生的 Token 支撐運行。」

全球 Token 消耗量正經歷指數級成長。資料顯示，AI Agent 工作流程的 Token 消耗量是傳統聊天的 100 倍，推理模型每次查詢的 Token 消耗量比一般模型高 17 倍以上。去年 10 月，谷歌執行長皮查伊透露每月處理 Token 數量達 1.3 千兆個。

阿里同樣展現爆發力：百煉 MaaS 平台 API 呼叫量一年增長近 100 倍，千問 App 公測 3 個月月活突破 2.03 億，開源模型全球下載量超 10 億次，阿里雲百煉的 Coding Plan 訂閱服務因需求暴漲被迫暫停首購優惠，凸顯 Token 供需矛盾的尖銳性。

ATH 的重組邏輯與谷歌 DeepMind 的成功案例高度契合。

2023 年 4 月，谷歌合併長期內耗的 Google Brain 和 DeepMind 後，僅用 18 個月就推出 Gemini 系列，推動 Alphabet 市值突破 4 兆美元。

但相較之下，阿里的整合更為徹底，ATH 一步到位實現了從模型研發到應用的全鏈條整合，而谷歌 DeepMind 是先合併研究團隊再納入應用團隊，耗時約 18 個月。



至於首次亮相的悟空事業部，則定位在 B 端 AI 原生工作平台，要將模式能力深度融入企業工作流程。

更值得關注的是，ATH 還將監管釘釘和夸克品牌下的設備；釘釘在中國企業市場擁有超過 7 億用戶，這項分送基礎可能讓阿里在 B 端 AI 應用上獲得遠超市場認知的起步優勢。



ATH 的成立是阿里過去兩年 AI 戰略演進的必然結果。從 2023 年 9 月確立「AI 驅動」戰略，到 2025 年 2 月拋出 3800 億元資本開支計劃，再到周一的組織重塑，吳泳銘打出了清晰的「戰略宣言→資本配置→組織重塑」的循環。

短期來看，周四 (19 日) 公布的財報將成為試金石，市場將檢驗阿里雲連 9 季三位數成長的 AI 營收能否延續。

長期來看，ATH 需要在人才吸引、模型迭代速度和 B 端商業化三個關鍵變數上證明自己。