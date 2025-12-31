鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-31 18:22

交通部鐵道局今 (31) 日公告徵求投資人參與「高速鐵路台南車站特定區產業專用區開發經營案」，該案面積約 9.89 公頃，採設定地上權方式辦理開發，開發經營年期 50 年，得優先續約 1 次，續約期間最長 20 年，鐵道局依開發經營契約及設定地上權契約約定計收土地租金及權利金。

高鐵台南產業區開發案公告招商 鐵道局：2026下半年結標、估年租金4700萬元。(圖:鐵道局提供)

鐵道局官員表示，公告自今 (31) 日起至明 (2026) 年 5 月 4 日下午 5 時截止收件，該案預計在明 (2026) 年下半年結標，經甄選出適合廠商進駐開發，估結標後廠商在提出營運計畫後即可簽約，簽約後一年可望為鐵道局增加 2,700 萬元租金；權利金則是簽約後第 6 年後起計，一年約 2,000 萬元，初步估一年總租金可達 4,700 萬元。

該區位具備長期投資與穩定經營的良好條件，不僅設有高鐵台南車站、台鐵沙崙車站及規劃中台南捷運第一期藍線延伸線，區內亦已進駐三井 outlet 一期、會展中心、中研院南部院區等，隨著三井 outlet 二期即將開幕，整體商業與公共機能將持續到位。

鐵道局指出，成大醫院沙崙醫療服務與創新園區第一階段第一期之工程已決標，而位於沙崙綠能科學城南方之「南部科學園區沙崙生態科學園區 (南科第四期)」籌設計畫，亦已於今年 9 月 18 日由國發會審查通過，顯示高鐵特定區各項機能陸續成熟，逐步成為高科技產業與研發能量匯聚的重要據點，發展潛力明確。