鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-19 19:41

交通部今 (19) 日舉行今 (2025) 年度招商大會，吸引國內、外超過 400 位業者及單位參與，包含運輸、流通、零售、科技、金融、建設等招商案共 3,339 億元。交通部長陳世凱表示，今年招商案有 5 大亮點，包括外界關注的台北車站改建及營運移轉案，預計 12 月起啟動公開招標。

交通部招商大會聚焦5大亮點，交長:北車案12月起招標。(圖:交通部提供)

陳世凱表示，今年釋出的 60 件商案，總商機金額首度突破三千億元大關較去 (2024) 年增加約 468 億元。交通建設在每個場站、節點，不但提供民眾便利，也帶動了經濟發展，交通部歷年在促參招商都有不錯的成績，希望大家努力招商成功，促進國家繁榮。

陳世凱指出，近 5 年交通部累計促成超過 1 兆元商機，今年截至目前，已完成逾 200 億元簽約，可望達成行政院「兆元投資國家發展方案」中，規劃交通部執行 332 億目標，包括促參或者是投資案達標率，交通部在各部會間相較較高，約 81%。

針對今年招標案 5 大亮點，陳世凱指出，涵蓋北中南三地，外界最關注的台北車站大樓 G+2、G+1、U-1 層 ROT 案，約 7.6 億元，希望透過內部整修，更新車站商場、候車空間、電務系統有新的改變，預期下 (12) 月起公開招標，將讓北車煥然一新。

其他包括 40 億元的基隆市威海營區舊址基地 BOT 案，將規畫新的旅運、商務空間；87 億元的高雄港新亞灣雙子星大樓開發案，將投資興建及營運商用不動產設施；150 億元的高雄市自立路土地開發案；87 億元的高雄港新亞灣雙子星大樓開發案，將投資興建及營運商用不動產設施。